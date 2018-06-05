Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марах и Павич пробились в полуфинал Ролан Гаррос

За выход в финал они сыгрыют с испанским дуэтом

  • 05.06.2018 15:08
  • 194 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Марах и Павич пробились в полуфинал Ролан Гаррос
Австрийский теннисист Оливер Марах и представитель Хорватии Мате Павич, посеянные на Открытом чемпионате Франции в парном разряде под вторым номером, пробились в полуфинал, в трех партиях обыграв колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару со счетом 3:6, 6:4, 6:3.
 
Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.
 
За выход в финал «Ролан Гаррос» Марах и Павич поспорят с представителями Испании Фелисьяно и Марком Лопесом, посеянными под 12-м номером. 
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.