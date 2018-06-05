Марах и Павич пробились в полуфинал Ролан Гаррос

Австрийский теннисист Оливер Марах и представитель Хорватии Мате Павич, посеянные на Открытом чемпионате Франции в парном разряде под вторым номером, пробились в полуфинал, в трех партиях обыграв колумбийцев Хуан-Себастьяна Кабаля и Роберта Фару со счетом 3:6, 6:4, 6:3.
Продолжительность противостояния составила 2 часа 12 минут.
За выход в финал «Ролан Гаррос» Марах и Павич поспорят с представителями Испании Фелисьяно и Марком Лопесом, посеянными под 12-м номером.
Источник — Sport.ua
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