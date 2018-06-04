Травма Цуренко на Ролан Гаррос

Украинская теннисистка на старте встречи 1/8 финала Ролан Гаррос против Гарбинье Мугурусы получила повреждение ноги и не смогла продолжить матч.
Источник — Sport.ua
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Украинская теннисистка на старте встречи 1/8 финала Ролан Гаррос против Гарбинье Мугурусы получила повреждение ноги и не смогла продолжить матч.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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