Травма Цуренко на Ролан Гаррос

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ЛЕВ: «Осенью Лерой Сане вернется в сборную Германии» 21:36 — lemberg-888 Як на мене Льов просто має якийсь особистий конфлікт !!!!Що Ройс,що Мюлер що Бранд збиті льотчики...

ТОТТИ: «Без сборной Италии чемпионат мира будет уже не таким» 21:30 — killiastorm Думаю на цій відсталій бичці всі збірні будуть грати у піддавки, щоб не дай бог виграти, тоді дов...

Бельтран хочет боя с Ломаченко 21:28 — bonv Балаболити тепер можна кожному. 21:16 — iravvik1983 прям в очередь выстраиваются !!

Че Че подписал контракт с Динамо 21:20 — iravvik1983 что вы как дебилы все че че шо шо это даже уже не смешно!!раз Красников занимается селекцией буде...

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Яркие трехочковые Карри среди лучших моментов дня в НБА 21:12 — Олександр Витвицький воїни дають жару. Каррі просто ман'ячина з триочкових! може Джеймс і Ко вдома трохи напружиться ...

Скала готова сняться с соревнований и прекратить существование 21:10 — Андрей Бибиков А проблема в том что у Звезды тогда уйдут самые лучшие её игроки, а значит вполне возможно будет ...