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Травма Цуренко на Ролан Гаррос

Леся Цуренко вынуждена сняться с Ролан Гаррос

  • 04.06.2018 20:41
  • 842 просмотра
  • 2 комментария
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка на старте встречи 1/8 финала Ролан Гаррос против Гарбинье Мугурусы получила повреждение ноги и не смогла продолжить матч.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    ghjcnj
      ghjcnj, 04.06.2018 21:08
    +2
    обидно
    Ссылка
    dirkbikkembergs
    online
      dirkbikkembergs, 04.06.2018 21:38
    0
    Походу заднюю дёрнула(
    Ссылка
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