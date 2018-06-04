Леся Цуренко – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Четвертого июня на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Леся Цуренко проведет поединок 1/8 финала против третьей ракетки мира Гарбинье Мугурусы из Испании.



Матч будет сыгран четвертым запуском на корте им. Сюзанн Ленглен. Ориентировочное время начала встречи – 17:30 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Гарбинье – 1,2, победа Леси оценена коэффициентом 5,5. Ранее теннисистки встречались два раза, счет 1:1. В 2017-м году Мугуруса, будучи в статусе первой ракетки мира, переиграла украинку на турнире серии Premier 5 в Ухане. Победа украинки состоялась на турнире той же категории в Торонто двумя годами ранее.

Напомним, в предыдущем раунде Цуренко обыграла словачку Магдалену Рыбарикову, Мугуруса разобрала на запчасти опытную австралийку Саманту Стосур.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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