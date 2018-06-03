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ДЖОКОВИЧ: «Приятно быть в 1/4 финала, но я не хочу останавливаться»

Серб хочет дальнейшего прогресса в своей игре

  • 03.06.2018 22:15
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ДЖОКОВИЧ: «Приятно быть в 1/4 финала, но я не хочу останавливаться»
Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы над испанцем Фернандо Вердаско  6:3, 6:4, 6:2. Следующим соперником 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» будет итальянец Марко Чеккинато. 
 
«Выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» — хорошее достижение, особенно с учетом обстоятельств в виде травм, которые сопровождали меня в течение предыдущих месяцев. е
 
Я здорово провел турнир в Риме, но в Париже все еще лучше. Надеюсь, что продолжу улучшать собственные результаты. Я неоднократно входил в восьмерку сильнейших теннисистов на турнирах «Большого шлема», но сейчас другая ситуация, поэтому я очень ценю, что сумел пробиться в четвертьфинал. Впрочем, не стоит на этом останавливаться», — цитирует Джоковича официальный сайт «Ролан Гаррос».
 
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Источник — Roland Garros

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