ДЖОКОВИЧ: «Приятно быть в 1/4 финала, но я не хочу останавливаться»

Сербский теннисист Новак Джокович поделился эмоциями после победы над испанцем Фернандо Вердаско 6:3, 6:4, 6:2. Следующим соперником 12-кратного победителя турниров «Большого шлема» будет итальянец Марко Чеккинато.

«Выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» — хорошее достижение, особенно с учетом обстоятельств в виде травм, которые сопровождали меня в течение предыдущих месяцев. е

Я здорово провел турнир в Риме, но в Париже все еще лучше. Надеюсь, что продолжу улучшать собственные результаты. Я неоднократно входил в восьмерку сильнейших теннисистов на турнирах «Большого шлема», но сейчас другая ситуация, поэтому я очень ценю, что сумел пробиться в четвертьфинал. Впрочем, не стоит на этом останавливаться», — цитирует Джоковича официальный сайт «Ролан Гаррос».