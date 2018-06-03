Джокович вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

Сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах испанца Фернандо Вердаско - 6:3, 6:4, 6:2.
Матч длился 2 часа 25 минут. Джокович выполнил 3 подачи навылет, избежал двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10, активно выиграл 21 очко и допустил 29 невынужденных ошибок. На счету Вердаско 3 эйса, 2 ошибки на подаче, 4 упущенных брейк-пойнта, 26 виннеров и 48 невынужденных ошибок.
За выход в полуфинал Джокович поспорит с Марко Чеккинато (Италия.
Источник — Sport.ua
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