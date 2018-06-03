Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Джокович вышел в четвертьфинал Ролан Гаррос

В 1/8 финала он обыграл Фернандо Вердаско

  • 03.06.2018 21:10
  • 326 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович завоевал путевку в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в трех сетах испанца Фернандо Вердаско -  6:3, 6:4, 6:2. 
 
Матч длился 2 часа 25 минут. Джокович выполнил 3 подачи навылет, избежал двойных ошибок, реализовал 5 брейк-пойнтов из 10, активно выиграл 21 очко и допустил 29 невынужденных ошибок. На счету Вердаско 3 эйса, 2 ошибки на подаче, 4 упущенных брейк-пойнта, 26 виннеров и 48 невынужденных ошибок. 
 
За выход в полуфинал  Джокович поспорит с Марко Чеккинато (Италия.

Все о Ролан Гаррос

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.