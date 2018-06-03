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Гоффен вылетел в четвертом круге Ролан Гаррос

Бельгиец проиграл итальянцу Марко Чеккинато

  • 03.06.2018 20:55
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Getty Images. Давид Гоффен
© Getty Images. Давид Гоффен
Бельгийский теннисист Давид Гоффен  завершил выступление в одиночном разряде «Ролан Гаррос», уступив в четвертом круге итальянцу Марко Чеккинато со счетом 5:7, 6:4, 0:6, 3:6. 
 
Теннисисты провели на корте 2 часа 31 минуту. Чеккинато выполнил 8 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку, реализовал 6 брейк-пойнтов из 18, активно выиграл 34 очка и допустил 37 невынужденных ошибок. На счету Гоффена 3 эйса, 3 ошибки на подаче, 2 реализованных брейк-пойнта, 33 виннера и 51 невынужденная ошибка. 
 
За выход в полуфинал Чеккинато поспорит с сербом Новаком Джоковичем.
 
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Источник — Sport.ua

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