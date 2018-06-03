Ролан Гаррос. Цуренко в понедельник сразится с Мугурусой

пиз**ц вас всех тут штормит, пуканы трещат...это ж не самбрано они покупают)

20:36 — PashIM

А чому dudigo78 весь час повторюється 20 разів? Може він заїка?

20:31 — dudigo78

оце так сайт заглючив. модери, почистіть будь-ласка

20:30 — Вячеслав Куценко

ну и стадион выбрали...смотрится как будто матч чемпионата области. Неужели не могли провести у н...

20:27 — dudigo78

ну по-перше зб. Албанії по крайній мірі на папері не така вже і слаба збірна - учасник Євро 2016...

20:27 — dudigo78

ну по-перше зб. Албанії по крайній мірі на папері не така вже і слаба збірна - учасник Євро 2016...