Ролан Гаррос. Цуренко в понедельник сразится с Мугурусой

Леся Цуренко в понедельник 4 июня продолжит свое участие в Ролан Гаррос.
В четвертом круге теннисистка сразится с испанской Гарбинье Мугурусой, однако назвать точное время начала матча проблематично.
Поединок с участием Цуренко пройдет лишь четвертым запуском. Начало противостояний как обычно в 12:00.
В третьем раунде Леся переиграла Магдалену Рыбарикову.
Источник — Roland Garros
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