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Ролан Гаррос. Цуренко в понедельник сразится с Мугурусой

Украинская теннисистка остается на турнире Ролан Гаррос

  • 03.06.2018 19:37
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Леся Цуренко в понедельник 4 июня продолжит свое участие в Ролан Гаррос.

В четвертом круге теннисистка сразится с испанской Гарбинье Мугурусой, однако назвать точное время начала матча проблематично.

Поединок с участием Цуренко пройдет лишь четвертым запуском. Начало противостояний как обычно в 12:00.

В третьем раунде Леся переиграла Магдалену Рыбарикову.

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Источник — Roland Garros

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