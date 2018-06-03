Тим без проблем вышел в четвертьфинал

Австриец Доминик Тим стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос», в четырех партиях обыграв японца Кея Нисикори — 6:2, 6:0, 5:7, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 30 минут. Тим выполнил 9 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Нисикори 1 подача навылет, 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал.

Следующим осоперником Тима, который в прошлом году добрался в Париже до полуфинала, станет немец Александр Зверев. В этом году Тим проиграл Звереву в финале «Мастерс 1000» в Мадриде.