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Тим без проблем вышел в четвертьфинал

Австриец отдал японцу Нисикори только одну партию

  • 03.06.2018 16:51
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Getty Images. Доминик Тим
© Getty Images. Доминик Тим
Австриец Доминик Тим  стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос», в четырех партиях обыграв японца Кея Нисикори  — 6:2, 6:0, 5:7, 6:4. 
 
Поединок продолжался 2 часа 30 минут. Тим выполнил 9 эйсов, допустил 7 двойных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Нисикори 1 подача навылет, 1 двойная и 1 заработанный брейк-пойнт, который он реализовал. 
 
Следующим осоперником Тима, который в прошлом году добрался в Париже до полуфинала, станет немец Александр Зверев. В этом году Тим проиграл Звереву в финале «Мастерс 1000» в Мадриде.
 
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Источник — Sport.ua

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