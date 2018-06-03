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Серена УИЛЬЯМС: «Шарапова - фаворит в нашем матче»

Американка рассказала о своей игре на турнире

  • 03.06.2018 08:44
  • 557 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс
Американка Серена Уильямс оценила свою победу над немкой Юлией Гергес в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:4) и назвала россиянку Марию Шарапову, с которой она сыграет в 1/8 финала, фаворитом матча.
 
«Мне еще предстоит длинный путь, но я двигаюсь в правильном направлении. 
 
Я чувствую, что с каждым матчем прибавляю. Я играю с сильными соперницами и остаюсь в турнирной сетке. Надеюсь, так продолжится и дальше.
 
Думаю, что Мария — фаворит в нашем матче. Она после возвращения играет уже больше года, а я только начинаю. Посмотрим, что у меня получится», — приводит слова С. Уильямс официальный сайт тура.
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Источник — Roland Garros

(1 голос)

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Комментарии
    Dastin Fors
      Dastin Fors, 03.06.2018 09:03
    0
    Маша, загоняй обезьянку)
    Ссылка
    Ihor8
    online
      Ihor8, 03.06.2018 09:27
    0
    урнир выиграет Шарапова(мельдоний) либо Халеп
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