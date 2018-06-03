Серена УИЛЬЯМС: «Шарапова - фаворит в нашем матче»

Американка Серена Уильямс оценила свою победу над немкой Юлией Гергес в третьем круге «Ролан Гаррос» (6:3, 6:4) и назвала россиянку Марию Шарапову, с которой она сыграет в 1/8 финала, фаворитом матча.

«Мне еще предстоит длинный путь, но я двигаюсь в правильном направлении.

Я чувствую, что с каждым матчем прибавляю. Я играю с сильными соперницами и остаюсь в турнирной сетке. Надеюсь, так продолжится и дальше.

Думаю, что Мария — фаворит в нашем матче. Она после возвращения играет уже больше года, а я только начинаю. Посмотрим, что у меня получится», — приводит слова С. Уильямс официальный сайт тура.