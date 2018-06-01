Цуренко в субботу откроет игровой день Ролан Гаррос

В субботу в третьем круге Ролан Гаррос Цуренко будет противостоять Магдалене Рыбариковой, а матч состоится первым запуском на 18 корте.
Начало - в 12:00.
Во втором круге Леся Цуренко переиграла Коко Вандевей.
В парном разряде украинка Екатерина Бондаренко сыграет вместе с Александрой Крунич против дуэта Дженнифер Брэди/Ваниа Кинг.
Матч поставлен первым запуском, начало в 12:00.
Источник — Roland Garros
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.