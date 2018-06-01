Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Цуренко в субботу откроет игровой день Ролан Гаррос

Украинка Леся Цуренко готовится к противостоянию третьего раунда турнира

  • 01.06.2018 22:00
  • 473 просмотра
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

В субботу в третьем круге Ролан Гаррос Цуренко будет противостоять Магдалене Рыбариковой, а матч состоится первым запуском на 18 корте.

Начало - в 12:00.

Во втором круге Леся Цуренко переиграла Коко Вандевей.

В парном разряде украинка Екатерина Бондаренко сыграет вместе с Александрой Крунич против дуэта Дженнифер Брэди/Ваниа Кинг.

Матч поставлен первым запуском, начало в 12:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Roland Garros

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 01.06.2018 22:07
    +3
    Ой тяжело будет Лэсе с неудобной словачкой, но верим, она уже доказывала на РГ, что может многое, удачи!!!
    Ссылка
    StaAn
    online
      StaAn, 01.06.2018 22:10
    +1
    Вірю в Лесю!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.