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ДИМИТРОВ: «Не смог оправиться после первого сета игры с Вердаско»

Болгарский теннисист прокомментировал свое сенсационное поражение

  • 01.06.2018 21:14
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Tennis World USA. Григор Димитров
© Tennis World USA. Григор Димитров
Четвертый сеянный на Ролан Гаррос, Григор Димитров поделился эмоциями после поражения от испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:7 (4:7), 2:6, 4:6 в третьем круге «Ролан Гаррос». 
 
«Матчи на турнирах «Большого шлема» никогда не бывают лёгкими. Я проиграл Вердаско в начале года, и тот поединок получился равным. Сегодня было то же самое, что тут ещё можно сказать? Очень жаль, поскольку в физическом плане я чувствовал себя здорово. Думаю, что мне не удалось до конца оправиться от поражения в первом сете, в котором чаша весов могла качнуться в любую сторону. Тяжело оправиться от такого результата», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP.
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Источник — ATP World Tour

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