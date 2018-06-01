ДИМИТРОВ: «Не смог оправиться после первого сета игры с Вердаско»

Четвертый сеянный на Ролан Гаррос, Григор Димитров поделился эмоциями после поражения от испанца Фернандо Вердаско со счётом 6:7 (4:7), 2:6, 4:6 в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Матчи на турнирах «Большого шлема» никогда не бывают лёгкими. Я проиграл Вердаско в начале года, и тот поединок получился равным. Сегодня было то же самое, что тут ещё можно сказать? Очень жаль, поскольку в физическом плане я чувствовал себя здорово. Думаю, что мне не удалось до конца оправиться от поражения в первом сете, в котором чаша весов могла качнуться в любую сторону. Тяжело оправиться от такого результата», — цитирует Димитрова официальный сайт ATP.