Людмила КИЧЕНОК: «Если бы я могла, то поделилась бы силами с Цуренко»

Людмила Киченок вместе с Лесей Цуренко за два часа В стартовом круге парного Ролан Гарросвместе с Лесей Цуренко за два часа проиграли Барборе Стрыцовой и Андреа Сестини-Главачковой , которые в Париже получили второй номер посева.

«Их тоже можно было бы обыгрывать, но немножко сил не хватило, для Леси это был шестой сет, я тоже где-то в третьей партии упустила шансы. Были возможности у нас, скажем, если бы в начале третьей партии было 1-1. Они сделали брейк, вышли вперед и тогда воспрянули духом, но шансы у нас были.

В принципе, я недовольна первым сетом, а вторым и даже третьим довольна. С приема в первой партии я ошибалась, не было ритма, при 4-4 на подаче мой гейм прошел просто в никуда, я его отдала.

У нас была тактика на игру, бросать больше свечек, ритм сбивать. По ходу матча мы где-то что-то меняли, потому что не все работало. Например, Стрыцова не смазала ни одного смеша. Может, из-за ветра какие-то свечки не попадали туда, куда нужно, соперницы все возвращали на нашу сторону и это не давало преимущества. Поэтому мы больше старались выходить вперед, особенно в противостоянии с Главачковой.

Если бы я могла, я бы поделилась силами с Лесей. Мол, давай, я своих сил отдам, до всех мячей добегу (смеется). Я заметила, что Леся слета даже лучше стала играть с прошлого Уимблдона. Если нужно искать напарницу, то Цуренко для меня всегда первый выбор. Мне с ней нравится играть. Но нам не повезло, что ей поставили два матча в день. Зато она была разогретой? Думаю, ей это не нужно было, а шесть сетов - это жестоко, я ее понимаю. До пары она отыграла матч, тем более это же Шлем, есть еще и психологическая нагрузка. 1,5 часа между поединками -это ничего, поесть успела и все. Это обычный максимум, который дают», – сказала Киченок.