Людмила КИЧЕНОК: «Если бы я могла, то поделилась бы силами с Цуренко»

В стартовом круге парного Ролан Гаррос Людмила Киченок вместе с Лесей Цуренко за два часа проиграли Барборе Стрыцовой и Андреа Сестини-Главачковой, которые в Париже получили второй номер посева.
Напомним, что менее чем за 2 часа до начала парного матча Леся Цуренко выиграла трехсетовый поединок одиночного разряда против Коко Вандевей.
«Их тоже можно было бы обыгрывать, но немножко сил не хватило, для Леси это был шестой сет, я тоже где-то в третьей партии упустила шансы. Были возможности у нас, скажем, если бы в начале третьей партии было 1-1. Они сделали брейк, вышли вперед и тогда воспрянули духом, но шансы у нас были.
В принципе, я недовольна первым сетом, а вторым и даже третьим довольна. С приема в первой партии я ошибалась, не было ритма, при 4-4 на подаче мой гейм прошел просто в никуда, я его отдала.
У нас была тактика на игру, бросать больше свечек, ритм сбивать. По ходу матча мы где-то что-то меняли, потому что не все работало. Например, Стрыцова не смазала ни одного смеша. Может, из-за ветра какие-то свечки не попадали туда, куда нужно, соперницы все возвращали на нашу сторону и это не давало преимущества. Поэтому мы больше старались выходить вперед, особенно в противостоянии с Главачковой.
Если бы я могла, я бы поделилась силами с Лесей. Мол, давай, я своих сил отдам, до всех мячей добегу (смеется). Я заметила, что Леся слета даже лучше стала играть с прошлого Уимблдона. Если нужно искать напарницу, то Цуренко для меня всегда первый выбор. Мне с ней нравится играть. Но нам не повезло, что ей поставили два матча в день. Зато она была разогретой? Думаю, ей это не нужно было, а шесть сетов - это жестоко, я ее понимаю. До пары она отыграла матч, тем более это же Шлем, есть еще и психологическая нагрузка. 1,5 часа между поединками -это ничего, поесть успела и все. Это обычный максимум, который дают», – сказала Киченок.
Источник — Большой теннис Украины
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