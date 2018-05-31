Ролан Гаррос. Цуренко и Людмила Киченок уступили вторым сеяным

Украинки Леся Цуренко и Людмила Киченок не сумели преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В стартовом поединке украинская пара у трех сетах уступила вторым сеяным чешкам Андреа Главачковой и Барборе Стрыцовой.

Ролан Гаррос. Первый раунд парного разряда

Леся Цуренко / Людмила Киченок – Андреа Главачкова / Барбора Стрыцова – 4:6, 6:3, 1:6

Стоит отметить, что в седьмом гейме третьего сета украинки отыграли три матчбола, но на большее их не хватило.

Во втором круге Главачкова и Стрыцова сыграют против пары Павлюченкова / Стосур.