Ролан Гаррос. Цуренко и Людмила Киченок уступили вторым сеяным

Украинки Леся Цуренко и Людмила Киченок не сумели преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В стартовом поединке украинская пара у трех сетах уступила вторым сеяным чешкам Андреа Главачковой и Барборе Стрыцовой.
Ролан Гаррос. Первый раунд парного разряда
Леся Цуренко / Людмила Киченок – Андреа Главачкова / Барбора Стрыцова – 4:6, 6:3, 1:6
Стоит отметить, что в седьмом гейме третьего сета украинки отыграли три матчбола, но на большее их не хватило.
Напомним, всего за 2 часа до начала поединка Цуренко победой завершила трехсетовый матч одиночного разряда против американки Коко Вандевей.
Во втором круге Главачкова и Стрыцова сыграют против пары Павлюченкова / Стосур.
Источник — Sport.ua
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