Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Цуренко и Людмила Киченок уступили вторым сеяным

Украинский дуэт не сумел пробиться во второй раунд парных соревнований

  • 31.05.2018 21:40
  • 501 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
Украинки Леся Цуренко и Людмила Киченок не сумели преодолеть первый раунд Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В стартовом поединке украинская пара у трех сетах уступила вторым сеяным чешкам Андреа Главачковой и Барборе Стрыцовой.
 
Ролан Гаррос. Первый раунд парного разряда
Леся Цуренко / Людмила Киченок – Андреа Главачкова / Барбора Стрыцова –  4:6, 6:3, 1:6
 
Стоит отметить, что в седьмом гейме третьего сета украинки отыграли три матчбола, но на большее их не хватило.
 
 
Во втором круге Главачкова и Стрыцова сыграют против пары Павлюченкова / Стосур.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.