Ролан Гаррос. Халеп, Плишкова и Мугуруса продолжают борьбу за титул

20:13 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

А че Марлос не играет?

20:09 — ZAKARPATFAN (Ужгород)

Один динамовец в составе - Бурда. Где там прославленая динамовская молодёжь о которой нам говорил...

20:07 — Denis Kryvulski

Не ты один. Тупо майка без полезная