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Ролан Гаррос. Халеп, Плишкова и Мугуруса продолжают борьбу за титул

В женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции обошлось без сенсаций

  • 31.05.2018 19:06
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Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

После вылета Елены Остапенко в женском одиночном разряде Открытого чемпионата Франции пока без громких сенсаций. Теннисиситки, посеяные под высокими номерами, сегодня одержали победы в матчах с менее именитыми соперницами. 

Ролан Гаррос. Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Фиона Ферро (Франция) – 6:4, 6:3
Каролина Плишкова (Чехия) – Люси Шафаржова (Чехия) – 3:6, 6:4, 6:1
Симона Халеп (Румыния) – Тэйлор Таунсенд (США) – 6:3, 6:1
 
В третьем круге Ролан Гаррос Мугуруса сыграет против австралийки Саманты Стосур, Плишкова сразится с Марией Шараповой из Росии, а Халеп ждет Андреа Петкович из Германии.
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Источник — Sport.ua

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