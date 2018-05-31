Новак ДЖОКОВИЧ: «Маррею сейчас очень тяжело»

Сейчас Энди Маррей продолжает восстанавливаться после травмы бедра и надеется вернуться во время травяного сезона.

Новак Джокович, который недавно восстановился после травмы локтя, поддержал своего многолетнего соперника:

«Мы недавно общались с Энди, так как оба входим в совет игроков. У нас была встреча, а он присутствовал с помощью средств видеосвязи. Я только могу представить, как ему сейчас тяжело, как он справляется с последствиями травмы.

И я понимаю его: у меня была похожая ситуация, хоть моя травма и не такая серьёзная. Надеюсь, что он успеет восстановиться к сезону турниров на траве. Думаю, ему больше всего нравится именно травяное покрытие».