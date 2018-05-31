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Леся Цуренко – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга Ролан Гаррос

  • 31.05.2018 11:25
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

31 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Леся Цуренко проведет поединок второго круга против 15-го номера посева американки Коко Вандевей.

Матч будет сыгран третьим запуском на 6-м корте. Ориентировочное время начала матча – 14:00 по Киеву. Интересующий нас поединок будет сыгран после матча ATP Бемельманс – Цопп.

Букмекеры отдают предпочтение американе – 1,5, победа Леси оценена коэффициентом 2,9. Ранее теннисистки встречались 2 раза, счет равный. Предыдущий очный поединок завершился победой украинки (Москва-2017). На грунте девушки между собой не играли.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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