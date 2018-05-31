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Элина СВИТОЛИНА: «Стремилась чего-то достигнуть не только на корте»

Лучшая украинская теннисистка - о рекламных проектах, финале Лиги Чемпионов и социальных сетях

  • 31.05.2018 01:28
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

На Открытый чемпионат Франции Элина Свитолина приехала после победы на турнире в Риме. Со вторым триумфом в Италии украинку поздравил и глава государства.

«Это приятно, что Президент Украины следит за спортивными результатами. Я знаю, что ему нравится теннис, так что, это что-то действительно приятное. Надеюсь, мы будем получать не только внимание, но также кто-то будет инвестировать какие-то деньги в украинский теннис для наших юниоров, для подрастающих поколений. Я знаю, что наша федерация также усиленно работает, чтобы построить центр, где юниоры и маленькие девочки и мальчики смогли бы тренироваться.

Определенно, представлять Украину и делать что-то для моей страны - это очень, очень особенные чувства. Когда я подрастала, то точно моей мечтой было делать это на глазах столь большого количества людей. И я очень горжусь, что я украинка, и вот так представляю страну».

Кроме спортивных результатов, Свитолина также гордится своими проектами со спонсорами.

«Друзья, семья, присылали мне очень много фотографий рекламных плакатов с моим изображением. Из разных городов. Мне это нравится и это довольно смешно. У компании «GEOS» один из главных офисов находится в Будапеште, так Сергей Стаховский сказал, что и там мои плакаты висят. Это одно из моих маленьких достижений. Да, я стремилась чего-то достигнуть не только на корте».

Свитолина также отметила, что с помощью социальных сетей хочет познакомить украинцев со своими буднями в профессиональном спорте.

«Социальные сети - сейчас это большая часть жизни, часть тенниса. С одной стороны, я могу поделиться со своими болельщиками тем, что я делаю, и как я этого достигаю. Также и для украинцев дома, они могут следить за мной. Они могут видеть мои тренировки, потому что я не так много времени провожу в Украине. Они все могут увидеть какого это, как живется профессиональному игроку в теннис. С другой стороны, я не так сильно люблю соцсети, ведь есть и много негативных вещей, много критики, много людей, которые даже тебя не знают, но говорят тебе, что ты должен делать. Поэтому здесь есть две стороны, но я стараюсь уже не смотреть на темную сторону».

Элина рассказала, что следила за событиями в Киеве, где в прошлую субботу прошел финал Лиги Чемпионов.

«Да, я смотрела, я люблю футбол. Я всегда смотрю большие матчи, хотя не только их, просто футбол в целом. Я стараюсь следить за Лигой Чемпионов. И раз уж я провожу много времени в Англии, где футбол это большое дело, то уж надо быть в курсе того, что происходит. Я не особо за кого-то болею, просто смотрю. Мне было очень грустно за Мохаммеда Салаха, который был так ужасно травмирован».

«Я сама не люблю проигрывать, это все равно остается со мной, я все равно очень сильно расстраиваюсь, - говорит Свитолина о своей реакции на поражения. - Но большой трагедией для меня это не будет, я буду искать более позитивные стороны. Конечно, тяжело перестраиваться, но из этого складывается опыт, который мы пытаемся применять для себя».
 

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Источник — Большой теннис Украины

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