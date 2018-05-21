Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Свитолина пригласила Порошенко на Ролан Гаррос

Элина Свитолина поблагодарила Президента Украины за поддержку

  • 21.05.2018 16:03
  • 900 просмотров
  • 5 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Вчера Элина Свитолина выиграла престижный турнир WTA в Риме, уверенно обыграв в финале Симону Халеп. С этим успехом украинку поздравил Петр Порошенко:

В ответ Свитолина пригласила Президента Украины на второй в сезоне турнир Большого Шлема Ролан Гаррос, который начнется на следующей неделе в Париже:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Twitter

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    trancelife
    online
      trancelife, 21.05.2018 16:13
    +1
    Элина, да он и не знает о тебе. за него там боты строчат. ему лишь бы конфеты продавались, доллар не падал и конфликт на Донбассе подольше продолжался
    Ссылка
    ruslan17c
    online
    ruslan17c, 21.05.2018 16:17
    -1
    trancelife, 21.05.2018 16:13
    Элина, да он и не знает о тебе. за него там боты строчат. ему лишь бы конфеты продавались, доллар не падал и конфликт на Донбассе подольше продолжался
    100% все в точку!
    Ссылка
    KIEWADIM
    online
      KIEWADIM, 21.05.2018 16:22
    +4
    Порох явно не к фарту на стадионе...
    Ссылка
    Dima Stoyan
    online
      Dima Stoyan, 21.05.2018 16:29
    +1
    Ну, не нам вказувати Еліні, кого запрошувати на свої матчі а Ролан Гаросі. А може він на фарт буде?)
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 21.05.2018 16:32
    +1
    Dima Stoyan, 21.05.2018 16:29
    Ну, не нам вказувати Еліні, кого запрошувати на свої матчі а Ролан Гаросі. А може він на фарт буде?)
    нє, на фарт був Ющенко на футболі. Рідко ходив, але коли був, то наші завжди перемагали (зб.України та ДК)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.