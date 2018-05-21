Свитолина пригласила Порошенко на Ролан Гаррос

Вчера Элина Свитолина выиграла престижный турнир WTA в Риме, уверенно обыграв в финале Симону Халеп. С этим успехом украинку поздравил Петр Порошенко:
Наша @ElinaSvitolina перемогла першу "ракетку" світу Симону Халеп у фіналі турніру WTA в Італії та встановила національний рекорд.— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 травня 2018 р.
Пишаємось тобою, Еліно! Впевнений, ми ще не раз почуємо про твої перемоги. pic.twitter.com/nvlLW4iDfB
В ответ Свитолина пригласила Президента Украины на второй в сезоне турнир Большого Шлема Ролан Гаррос, который начнется на следующей неделе в Париже:
Пане Президенте @poroshenko , щиро дякую за привітання! Дуже приємно, що Ви стежите за моїми результатами! Я, як і всі наші спортсмени, намагаюся максимально просувати Україну в світі! Буду дуже рада бачити Вас на моїх матчах в Парижі на @rolandgarros ! https://t.co/nle9PYOXzq— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 21 травня 2018 р.
Источник — Twitter
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