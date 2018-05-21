Свитолина пригласила Порошенко на Ролан Гаррос

Вчера Элина Свитолина выиграла престижный турнир WTA в Риме, уверенно обыграв в финале Симону Халеп. С этим успехом украинку поздравил Петр Порошенко:

Наша @ElinaSvitolina перемогла першу "ракетку" світу Симону Халеп у фіналі турніру WTA в Італії та встановила національний рекорд.



Пишаємось тобою, Еліно! Впевнений, ми ще не раз почуємо про твої перемоги. pic.twitter.com/nvlLW4iDfB — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 травня 2018 р.

В ответ Свитолина пригласила Президента Украины на второй в сезоне турнир Большого Шлема Ролан Гаррос, который начнется на следующей неделе в Париже: