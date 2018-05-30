Катерина Козлова – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Козлова проведет поединок второго круга против Катерины Синяковой из Чехии (№54 WTA).



Матч будет сыгран первым запуском на 5-м корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Букмекеры считают фавориткой чешку – 1,35, победа украинки оценена коэффициентом 3,5. Ранее теннисистки провели между собой один поединок, победила Козлова (второй круг Ташкента-2015, хард).

Напомним, в предыдущем раунде украинка сенсационно обыграла действующую чемпионку Ролан Гаррос Алену Остапенко из Латвии, чешка оказалась сильнее экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.

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