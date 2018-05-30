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Катерина Козлова – Катерина Синякова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга Ролан Гаррос

  • 30.05.2018 11:59
  • 1902 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Катерина Козлова
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова

30 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Катерина Козлова проведет поединок второго круга против Катерины Синяковой из Чехии (№54 WTA).

Матч будет сыгран первым запуском на 5-м корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Букмекеры считают фавориткой чешку – 1,35, победа украинки оценена коэффициентом 3,5. Ранее теннисистки провели между собой один поединок, победила Козлова (второй круг Ташкента-2015, хард).

Напомним, в предыдущем раунде украинка сенсационно обыграла действующую чемпионку Ролан Гаррос Алену Остапенко из Латвии, чешка оказалась сильнее экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    sunichkin
    online
      sunichkin, 30.05.2018 11:46
    +1
    Катюха взути чешку, ти зможеш, грати агресивно і першим номером, і першою подачою, Удачі, а нам радості від твоєї гри !!!
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    vitor.kobo
    online
      vitor.kobo, 30.05.2018 12:01
    +1
    да очень нужна стабильная первая подача
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    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 30.05.2018 12:32
    0
    С такой защитной игрой будет очень трудно выиграть у стабильной чешки...
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    epikaey
    online
    epikaey, 30.05.2018 12:34
    0
    Ох и фамилии, Козлова и Синякова сошлись в очной дуэли, еще и имена одинаковые)
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