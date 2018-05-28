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Ролан Гаррос. Козлова узнала соперницу по второму кругу

Свой второй матч на турнире украинка проведет против Катерины Синяковой из Чехии

  • 28.05.2018 14:13
  • 627 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Катерина Синякова
© Getty Images. Катерина Синякова

Украинская теннисистка Катерина Козлова во втором круге Открытого чемпионата Франции сыграет против представительницы Чехии Катерины Синяковой, которая в первом круге обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси.

Ролан Гаррос. Первый круг
Катерина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 7:5, 7:5

Синякова трижды подала на вылет при двух двойных ошибках и 63% первой подачи. Статистика виннерсов/невынужденных – 25/23. Азаренко также отлично играла в атаке (27 виннерсов), но намного больше ошибалась (38). Любопытно, что в первом сете девушки защитили 11 своих подач подряд, что в женском теннисе бывает крайне редко.

Напомним, Козлова в первом круге сенсационно обыграла чемпионку Ролан Гаррос-2017 Алену Остапенко.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.05.2018 14:18
    -1
    Еще одна неожиданнность. С Синяковой побороться можно. Только нужно помнить, что больше никто матч на блюдечке с голубой каемочкой не подарит. Насколько Катя сейчас способна переигрывать соперниц из середины первой сотни, это вопрос.
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    logibro
      logibro, 28.05.2018 14:25
    -1
    Запарил уже бегать и писать бред как Азаренка будет играть с Козловой!
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 28.05.2018 14:45
    0
    logibro, 28.05.2018 14:25
    Запарил уже бегать и писать бред как Азаренка будет играть с Козловой!
    Я ж не говорю, что ты запарил абсолютно в каждом посте высераться то в сторону комментаторов, то в сторону спортсменов, то просто срать в воздух. Еще один подобный пост - будешь испражняться где-то в другом месте. Я предупредил.
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