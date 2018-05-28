Ролан Гаррос. Козлова узнала соперницу по второму кругу

Украинская теннисистка Катерина Козлова во втором круге Открытого чемпионата Франции сыграет против представительницы Чехии Катерины Синяковой, которая в первом круге обыграла экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси.

Ролан Гаррос. Первый круг

Катерина Синякова (Чехия) – Виктория Азаренко (Беларусь) – 7:5, 7:5

Синякова трижды подала на вылет при двух двойных ошибках и 63% первой подачи. Статистика виннерсов/невынужденных – 25/23. Азаренко также отлично играла в атаке (27 виннерсов), но намного больше ошибалась (38). Любопытно, что в первом сете девушки защитили 11 своих подач подряд, что в женском теннисе бывает крайне редко.

Напомним, Козлова в первом круге сенсационно обыграла чемпионку Ролан Гаррос-2017 Алену Остапенко.

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