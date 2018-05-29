Мугуруса отправила Кузнецову домой

Третья ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса переиграла Светлану Кузнецову на старте «Ролан Гаррос» – 7:6(0), 6:2. Матч продолжался 2 часа 7 минут.
На счету Мугурусы 2 эйса и 2 двойные, 27 виннеров, 31 невынужденная ошибка и 4 брейка. Кузнецова 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных, выиграла активными действиями 24 очка и 33 раза ошиблась. На счету россиянки 2 брейка.
Следующей соперницей Мугурусы станет француженка Фиона Ферро.
Мугуруса побеждала на «Ролан Гаррос» в 2016 году, а Кузнецова – в 2009-м.
Источник — Sport.ua
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