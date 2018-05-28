Новак ДЖОКОВИЧ: Я играю всё лучше и лучше

Серб Новак Джокович прокомментировал победу в рамках первого круга Открытого чемпионата Франции. В трех партиях экс первая ракетка мира одолел бразильца Рожерио Дутра-Силву – 6:3, 6:4, 6:4.

«Сегодня моим соперником был специалист по грунту и серьёзный боец. Матч не был простым. Я не чувствовал себя идеально, но этой игры хватило для победы.

Предыдущий год был очень сложным, ведь я получил самую тяжелую травму в карьере. Тем не менее сейчас вижу, что последние несколько недель играю всё лучше и лучше», – цитирует Джоковича официальный сайт турнира.

Следующим соперником Новака станет испанец Хуаме Мунар, неожиданно обыгравший соотечественника – Давида Феррера.