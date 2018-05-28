Леся Цуренко – Штефани Фёгеле. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 мая на Открытом чемпионате Франции по теннису украинка Леся Цуренко проведет стартовый поединок против Штефани Фёгеле из Швейцарии (№100 WTA).
Матч будет сыгран третьим запуском на 14-м корте. Ориентировочное время начала матча – 15:30 по Киеву. Интересующий нас поединок состоится после матча ATP Хауме Муньяр – Давид Феррер.
Букмекеры отдают небольшое предпочтение Штефани – 1,86, победа Леси оценена коэффициентом 2,07. Ранее теннисистки встречались 6 раз и только однажды швейцарке удалось победить. Последний очный поединок состоялся в финале турнира в Акапулько-2018, где победу в трех сетах праздновала Цуренко.
Плеер в видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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