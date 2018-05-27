ОСТАПЕНКО: «Играла на 20% своих возможностей»

Сегодня действующая чемпионка Ролан Гаррос Елена Остапенко в первом раунде сенсационно уступила украинке Катерине Козловой.

Теннисистка из Латвии прокомментировала свое поражение:

«Это был ужасный день для меня. Я играла на 20% своих возможностей.

Я проснулась с негативными ощущениями, но пыталась оставаться на позитивной волне. Но потом ты проигрываешь матч и больше не можешь оставаться на позитиве.

У меня было небольшое повреждение еще в Риме. Это повлияло на мою подготовку».