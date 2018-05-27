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ОСТАПЕНКО: «Играла на 20% своих возможностей»

Елена Остапенко – о вылете с Ролан Гаррос

  • 27.05.2018 21:49
  • 1230 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Елена Остапенко
© Getty Images. Елена Остапенко

Сегодня действующая чемпионка Ролан Гаррос Елена Остапенко в первом раунде сенсационно уступила украинке Катерине Козловой.

Теннисистка из Латвии прокомментировала свое поражение:

«Это был ужасный день для меня. Я играла на 20% своих возможностей.

Я проснулась с негативными ощущениями, но пыталась оставаться на позитивной волне. Но потом ты проигрываешь матч и больше не можешь оставаться на позитиве.

У меня было небольшое повреждение еще в Риме. Это повлияло на мою подготовку».

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Источник — Twitter

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 27.05.2018 21:55
    0
    Кричи, чтобы ввели вайска)))
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    Andriy Tarasenko
    Andriy Tarasenko, 27.05.2018 22:19
    +4
    Какие-то галимые отмазки
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