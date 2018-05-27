Ролан Гаррос. Винус Уильямс проиграла в первом круге

Финалистка Ролан Гаррос-2002 Винус Уильямс покидает нынешний розыгрыш Открытого чемпионата Франции после первого круга. В стартовом матча Уильямс-старшая в двух сетах уступила китаянке Ван Цян.

Ролан Гаррос. Первый круг

Винус Уильямс (США) – Ван Цян (Китай) – 4:6, 5:7

Стоит отметить, что в первом круге прошлогоднего турнира теннисистки также играли между собой, тогда победила американка, которая остановилась в 1/8 финала.

Ван Цян второй раз в карьере обыграла тенниситку из топ-10, ранее на ее счету победа над Каролин Возняцки (№10) в Куала-Лумпуре-2013.

Винус в третий раз в этом году потерпела поражение от теннисистки, не входящей в Топ-70. Статистика Уильямс-старшей на грунте в этом году – 1:3.

Во втором круге Ролан Гаррос Ван Цян сыграет против Петры Марти из Хорватии.