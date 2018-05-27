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Ролан Гаррос. Винус Уильямс проиграла в первом круге

Легендарная американская теннисистка не смогла переиграть китаянку Ван Цян

  • 27.05.2018 19:21
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Getty Images. Ван Цян
© Getty Images. Ван Цян
Финалистка Ролан Гаррос-2002 Винус Уильямс покидает нынешний розыгрыш Открытого чемпионата Франции после первого круга. В стартовом матча Уильямс-старшая в двух сетах уступила китаянке Ван Цян.
 
Ролан Гаррос. Первый круг
Винус Уильямс (США) – Ван Цян (Китай) – 4:6, 5:7
 
Стоит отметить, что в первом круге прошлогоднего турнира теннисистки также играли между собой, тогда победила американка, которая остановилась в 1/8 финала.
 
Ван Цян второй раз в карьере обыграла тенниситку из топ-10, ранее на ее счету победа над Каролин Возняцки (№10) в Куала-Лумпуре-2013.
 
Винус в третий раз в этом году потерпела поражение от теннисистки, не входящей в Топ-70. Статистика Уильямс-старшей на грунте в этом году – 1:3.
 
Во втором круге Ролан Гаррос Ван Цян сыграет против Петры Марти из Хорватии.

 

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Источник — Sport.ua

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