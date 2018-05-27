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В основную сетку Ролан Гаррос-2018 прошло уже девять лаки-лузеров

Игроки снимаются с турнира один за другим

  • 27.05.2018 15:45
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Getty Images. Рафаэль Надаль и Александр Долгополов
© Getty Images. Рафаэль Надаль и Александр Долгополов
В сетках «Ролан Гаррос — 2018» в одиночных разрядах произошло уже девять снятий до начала матчей, и, соответственно, в основу прошло девять «лаки-лузеров» — игроков, потерпевших поражение в финальном раунде квалификации, но попавших в основную сетку.
 
В женском турнире от выступления отказались швейцарка Тимеа Бачински и румынка Моника Никулеску. Их заменили словенка Далила Якупович и голландка Аранча Рус соответственно.
 
В мужской сетке от участия отказались россиянин Андрей Рублев, южнокореец Чхун Хен, сербы Филип Краинович и Виктор Троицки, украинец Александр Долгополов и Лу Яньсюнь с Китайского Тайбэя. Также вынужденно снялся аргентинец Николас Киккер, обвиняемый в организации договорных матчей на челленджерах и временно отстраненный от выступлений.
 
Участниками основной сетки в результате стали немец Оскар Отте, египтянин Мохамед Сафват, канадец Петер Полански, украинец Сергей Стаховский, эстонец Юрген Зопп, бельгиец Рубен Бемельманс и итальянец Симоне Болелли.
 
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Источник — Чемпионат

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