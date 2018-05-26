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ХАЛЕП: «Уменьшение груди – главная жертва на пути к первой ракетке»

Румынка верит в успех на Ролан Гаррос

  • 26.05.2018 20:06
  • 1056 просмотров
  • 3 комментария
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ХАЛЕП: «Уменьшение груди – главная жертва на пути к первой ракетке»
Румынка Симона Халеп рассказала об отношении к Ролан Гаррос и пути к первой строчке мирового рейтинга. 
 
«Операция по уменьшению груди в 2009-м стала главной жертвой на пути к первой строчке. Я решилась на нее ради тенниса. Возможно, это стало очень важным моментом, чтобы сегодня быть №1. 
 
Несмотря на два поражения в финалах Ролан Гаррос, не испытываю никакого давления в Париже», – говорит румынка в интервью Sports Illustrated. 
 
Лучшими результатами 26-летней Халеп на Открытом чемпионате Франции стали два финала – в 2014 и 2017 годах. 
 
Первый матч на Ролан Гаррос-2018 Симона проведет в понедельник, 28 мая. Ее соперницей станет американка Элисон Риске.
 
Как выглядела Халеп до операции
 

 
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Источник — Sports Illustrated

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Комментарии
    denzzzzzzzz
    online
      denzzzzzzzz, 26.05.2018 20:15
    +2
    Зря)))
    Ссылка
    Алекс Морган
    online
      Алекс Морган, 26.05.2018 20:16
    +1
    Верни сиськи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ссылка
    sunny.kh.ua
      sunny.kh.ua, 26.05.2018 20:31
    0
    завершит карьеру вернет
    Ссылка
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