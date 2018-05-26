ХАЛЕП: «Уменьшение груди – главная жертва на пути к первой ракетке»

Румынка Симона Халеп рассказала об отношении к Ролан Гаррос и пути к первой строчке мирового рейтинга.

«Операция по уменьшению груди в 2009-м стала главной жертвой на пути к первой строчке. Я решилась на нее ради тенниса. Возможно, это стало очень важным моментом, чтобы сегодня быть №1.

Несмотря на два поражения в финалах Ролан Гаррос, не испытываю никакого давления в Париже», – говорит румынка в интервью Sports Illustrated.

Лучшими результатами 26-летней Халеп на Открытом чемпионате Франции стали два финала – в 2014 и 2017 годах.

Первый матч на Ролан Гаррос-2018 Симона проведет в понедельник, 28 мая. Ее соперницей станет американка Элисон Риске.

Как выглядела Халеп до операции