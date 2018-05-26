Страсбург. Надежда Киченок проиграла в финале парных соревнований

По ходу первого сета Надежда и Анастасия лидировали 3:1, но воспользоваться преимуществом девушкам не удалось. После четвертого гейма Киченок и Родионова проиграли три брейка, а сами сумели взять один гейм на подаче соперниц.

Во втором сете украинско-австралийская пара уступала 1:3, однако смогла сравнять счет и даже выйти вперед 5:4. Бузэрнеску и Олару берут три гейма подряд и со второго матчбола оформляют победу.

Для Надежды Киченок это был первый финал в WTA-туре с апреля прошлого года, когда украинка стала чемпионкой на грунте в Стамбуле.

Финал

Н. Киченок / Ан. Родионова (Украина/Австралия, 3) - Бузэрнеску / Олару (Румыния) 5:7, 5:7