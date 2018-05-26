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Страсбург. Надежда Киченок проиграла в финале парных соревнований

Украинке не удалось завоевать первый титул WTA в этом году

  • 26.05.2018 15:42
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок
По ходу первого сета Надежда и Анастасия лидировали 3:1, но воспользоваться преимуществом девушкам не удалось. После четвертого гейма Киченок и Родионова проиграли три брейка, а сами сумели взять один гейм на подаче соперниц.
 
Во втором сете украинско-австралийская пара уступала 1:3, однако смогла сравнять счет и даже выйти вперед 5:4. Бузэрнеску и Олару берут три гейма подряд и со второго матчбола оформляют победу. 
 
Для Надежды Киченок это был первый финал в WTA-туре с апреля прошлого года, когда украинка стала чемпионкой на грунте в Стамбуле.
 
Финал
Н. Киченок / Ан. Родионова (Украина/Австралия, 3) - Бузэрнеску / Олару (Румыния) 5:7, 5:7
 
 
Напомним, ранее Надежда Киченок победила сестру в матче парного разряда в Риме.
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Источник — Большой теннис Украины

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