Надежда Киченок победила сестру в матче парного разряда в Риме

Последние комментарии

Рим. Плишкова вылетела со скандалом 16:46 — yasher В большом теннисе уже давно практикуют видеоповторы. Так в чём дело? 16:42 — p2012u жаль, мне симпатична игра Каролины. Это яркий случай, когда нужно боятся гнева спокойных.

Рим. Касаткина обыграла Коллинз и вышла на Свитолину 16:46 — p2012u в конце 2017 Элина легко разбила касаткину. Посмотрим что будет в этот раз.

Монако Гладыря выиграл регулярный чемпионат Франции 16:45 — Andy Chak Монако сыграл 35 матчей??? Спорт.юа исправьте циферки)))

Скаут Ливорно: «Для многих Шапаренко стал настоящим открытием» 16:44 — seregka1991 Физруки с сердцами как раз открыли его, и не только.

Марадона будет главным тренером Динамо-Брест 16:42 — Fon315 Може белорусам двойника подогнали....или Марадоне контракт в белоруских рублях показали, нулей то...

Промоутер Ломаченко: «Если Гарсии не нравится сумма - к черту его» 16:42 — Сергей Нагиев Да не в мускулах дело, ребята. Что вы живете по Голливудским фильмам.

Топ-10 выдающихся голов Златана Ибрагимовича 16:40 — ser_nat Нужно еще топ-пинков от Златана тогда портрет этого футболиста будет полным

Буффон опеределился со своим будущим 16:40 — marko2020 Так и не выиграл* спорт юа, сделайте уже наконец то возможность редактировать свои комменты