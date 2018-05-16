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Надежда Киченок победила сестру в матче парного разряда в Риме

Противостояние украинских теннисисток завершилось победой Надежды Киченок

  • 16.05.2018 15:15
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Getty images
© Getty images

Сестры Киченок встретились друг с другом в поединке парного разряда на турнире в Риме.

Надежда играла вместе с Анастасией Родионовой, а Людмила - с Моник Адамчак.

Победу добыл дуэт с участием Надежды Киченок, одержавший напряженную победу в трех сетах - 3:6, 7:5, 13:11.

В следующем раунде Киченок и Родионова сыграют против пары Габриэла Дабровски/Сюй Ифань.

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Источник — Sport.ua

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