Надежда Киченок победила сестру в матче парного разряда в Риме

Сестры Киченок встретились друг с другом в поединке парного разряда на турнире в Риме.
Надежда играла вместе с Анастасией Родионовой, а Людмила - с Моник Адамчак.
Победу добыл дуэт с участием Надежды Киченок, одержавший напряженную победу в трех сетах - 3:6, 7:5, 13:11.
В следующем раунде Киченок и Родионова сыграют против пары Габриэла Дабровски/Сюй Ифань.
Источник — Sport.ua
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