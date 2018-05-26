Сергей СТАХОВСКИЙ: «У меня самый удачный жребий на Ролан Гаррос»

Стаховский уступил в финале квалификации беларусу Илье Блашко, но благодаря «лаки-лузер», все-таки сыграет в основной сетке.

«Я присутствовал в эпицентре событий во время жребия. Дело в том, что в прошлом году на US Open, когда тянули «лаки лузеров», я был тоже среди претендентов. Из четверых – тянули двух. По рейтингу я был вторым, но вытянули меня последним... Мне показалось, что был какой-то подвох. Поэтому в этот раз я пришел на жеребьевку сам, тянул тоже сам. И после всей процедуры хочу сказать, что, наверное, подвох в Нью-Йорке все-таки был. И в этом я вижу недочеты организаторов и супервайзера».

Также Стаховский поделился мнением о своем сопернике в первом круге - рекордсмене Шлемов – Фелисиано Лопесе, который проводит 65-й(!) мэйджор подряд.

«Если брать сеяных, то можно сказать, что жребий самый удачный. Играл я с ним четыре раза. Первый раз на US Open-2010, но тот матч я не завершил, затем проиграл на грунте в Мюнхене (в 2012-м), а потом дважды побеждал. Последний раз в Марселе два года назад. Безусловно, Лопес – неприятный соперник. Левша, это неудобно. Но грунт, пять сетов – будет весело», - сказал Стаховский.