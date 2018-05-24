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Ролан Гаррос. Стаховский уступил в финале квалификации

Украинец не смог пройти в основную сетки грунтового гренд-слэма

  • 24.05.2018 19:30
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AP Photo. Сергей Стаховский
© AP Photo. Сергей Стаховский
Украинец Сергей Стаховский остановился в финале квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису. Украинец в трех сетах уступил представителю Беларуси Илье Ивашко - 4:6, 7:6, 2:6.
 
Соперники провели на корте 2 часа и 11 минут. Стаховский уступил в первой партии. Во втором сете украинец вел со счетом 5:2, но не удержал преимущество и сумел победить лишь на тай-брейке. В решающем сете белорус уверенно играл и победил в матче. На протяжении игры украинец ни разу не заработал брейкпоинт.
 
Ролан Гаррос, финал квалификации
Сергей Стаховский (Украина) - Илья Ивашко (Беларусь) 4:6, 7:6, 2:6
 
Это уже второй турнир Большого шлема в этом году, на который Стаховский не может попасть. 
 
Напомним, Марта Костюк также не смогла преодолеть сито квалификации Ролан Гаррос.
 
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Источник — Sport.ua

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