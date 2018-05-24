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Ролан Гаррос. Костюк не смогла преодолеть сито квалификации

15-летняя украинка проиграла в полуфинале отборочного турнира

  • 24.05.2018 12:45
  • 2412 просмотров
  • 15 комментария
Метки
Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

Юная украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Во втором круге квалификации украинка в двух сетах уступила Мартине Тревисан (№185 WTA) из Италии.

Ролан Гаррос. 1/2 финала квалификации
Марта Костюк (Украина) – Мартина Тревисан (Италия) – 3:6, 3:6
 
Весь поединок украинка провела намного слабее, чем от нее ожидали. На грунтовых кортах Парижа преимущество Костюк в силе ударов не чувствовалось, а во всех остальных компонентах сегодня превосходила итальянка. Она грамотно разобрала стиль игры украинки и использовала все слабые стороны соперницы. Еще в матче первого круга было видно, що Марта ни физически, ни морально не готова к Ролан Гаррос, и первая более-менее сильная грунтовичка это показала.
 
В финале квалификации Тревисан сыграет против победительницы матча Сара Соррибес-Тормо – Грейс Мин.
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 24.05.2018 12:53
    -1
    Двері в ср..ч об'являються відкритими..з тими проблемами,що були на поверхні поразка абсолютно поділу,щось аналізувати зовсім нам не варто
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    naumi108
    online
      naumi108, 24.05.2018 12:55
    +4
    Достаточно ожидаемый результат. Не понимаю почему Матусевич назвал Тревизан "ничего не представляющую из себя теннисистку". Итальянка, грунтовичка, которая почти круглый год играет на грунте с очень хорошими соперницами против Марты, которая на грунте не имеет хорошей подачи и рвет постоянно удары.

    Костюк надо сыграть пару итальянских ITF, дабы прощупать это покрытие. а WTA пока рано.
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    totake
    online
      totake, 24.05.2018 12:56
    +4
    ну нічого страшного, поразки це також досвід, а в цілому шкода, помилки були прості, при тому, що суперниця 185 не сяяла технікою. Нразі маємо тільки одну тенісистку, яка може порадувати результатом
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2018 13:02
    +3
    naumi108, 24.05.2018 12:55
    Достаточно ожидаемый результат. Не понимаю почему Матусевич назвал Тревизан "ничего не представляющую из себя теннисистку". Итальянка, грунтовичка, которая почти круглый год играет на грунте с очень хорошими соперницами против Марты, которая на грунте не имеет хорошей подачи и рвет постоянно удары.Костюк надо сыграть пару итальянских ITF, дабы прощупать это покрытие. а WTA пока рано.
    А как назвать человека, который может хоть что-то показать только на грунте, и то с игроками второй сотни? Просто Марта не готова к турниру и выглядела очень слабо.
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    vscevfitlibt
    online
    vscevfitlibt, 24.05.2018 13:04
    -9
    все так много на малу ставили а она сдулась.все не быть малой первой ракеткой мира.
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    vscevfitlibt
    online
    vscevfitlibt, 24.05.2018 13:04
    -9
    круто кто то заработал на ее сапернице.все мала не може.как говорили играй в itf пока мозгов ненаберешся
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    vscevfitlibt
    online
    vscevfitlibt, 24.05.2018 13:06
    -7
    посмотрим что там свитолина сможет кстати поприколу когда слушаешь коменты непонятных коментаторов они делают ударение не на не на второй слог а на трейти.смешно получаеться.
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    gerzaher
    online
      gerzaher, 24.05.2018 13:13
    +5
    Как всегда... В Мельбурне или Штутгарте никто не говорил, что Марте рано где-то там играть.... Вы хотите, чтобы Марта добилась прогресса без ошибок и провалов? А как это можно сделать, без набитых шишек? Вы хотите, чтобы Марта на неудобном покрытии обыгрывала человека в разы более опытного и приспособленного к игре на грунте? В ее то возрасте? С тотальным отсутствием опыта переламывания подобных матчей? Ну, что я могу сказать... удачи, с такими ожиданиями... Еще немного мыслей о матче:

    http://uatennis.blogspot.com/2018/05/kostyuk-roland-garros-qual-2.html
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    kon-al55
    online
      kon-al55, 24.05.2018 13:13
    +2
    Ещё во вчерашнем матче было видно, что сегодня эта девчушка проиграет.
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    perspektivny5
    online
      perspektivny5, 24.05.2018 13:18
    -2
    Такая секси на фото,ням ням
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    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 24.05.2018 13:19
    -1
    totake, 24.05.2018 12:56
    ну нічого страшного, поразки це також досвід, а в цілому шкода, помилки були прості, при тому, що суперниця 185 не сяяла технікою. Нразі маємо тільки одну тенісистку, яка може порадувати результатом
    totake, 24.05.2018 12:56
    ну нічого страшного, поразки це також досвід, а в цілому шкода, помилки були прості, при тому, що суперниця 185 не сяяла технікою. Нразі маємо тільки одну тенісистку, яка може порадувати результатом
    Козлова?)))
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2018 13:25
    -1
    gerzaher, 24.05.2018 13:13
    Как всегда... В Мельбурне или Штутгарте никто не говорил, что Марте рано где-то там играть.... Вы хотите, чтобы Марта добилась прогресса без ошибок и провалов? А как это можно сделать, без набитых шишек? Вы хотите, чтобы Марта на неудобном покрытии обыгрывала человека в разы более опытного и приспособленного к игре на грунте? В ее то возрасте? С тотальным отсутствием опыта переламывания подобных матчей? Ну, что я могу сказать... удачи, с такими ожиданиями... Еще немного мыслей о матче:http://uatennis.blogspot.com/2018/05/kostyuk-roland-garros-qual-2.htm
    l
    Я говорил. И продолжаю это делать. О том, что нельзя полностью уходить от ITF, не научившись стабильно обыгрывать представительниц второй-третьей сотен. Правда, раньше эти слова встречались в штыки. Сегодня, наверно, плюсовать будут.
    Ссылка
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 24.05.2018 13:34
    0
    Stanislav Matusevych, 24.05.2018 13:25
    gerzaher, 24.05.2018 13:13 Как всегда... В Мельбурне или Штутгарте никто не говорил, что Марте рано где-то там играть.... Вы хотите, чтобы Марта добилась прогресса без ошибок и провалов? А как это можно сделать, без набитых шишек? Вы хотите, чтобы Марта на неудобном покрытии обыгрывала человека в разы более опытного и приспособленного к игре на грунте? В ее то возрасте? С тотальным отсутствием опыта переламывания подобных матчей? Ну, что я могу сказать... удачи, с такими ожиданиями... Еще немного мыслей о матче:http://uatennis.blogspot.com/2018/05/kostyuk-roland-garros-qual-2.htm
    l Я говорил. И продолжаю это делать. О том, что нельзя полностью уходить от ITF, не научившись стабильно обыгрывать представительниц второй-третьей сотен. Правда, раньше эти слова встречались в штыки. Сегодня, наверно, плюсовать будут.
    А багато таких,що це розуміють,в Марти є одна біда-в неї нема мотивації на ITF,вона максималістка хоче все і зразу,а не виходить
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 24.05.2018 13:40
    +2
    Вадім Рубік, 24.05.2018 13:34
    А багато таких,що це розуміють,в Марти є одна біда-в неї нема мотивації на ITF,вона максималістка хоче все і зразу,а не виходить
    А на кой ляд ей нужны мама и команда, спрашивается? Их задача - найти ключи к подростковому максимализму, заставлять выполнять Марту необходимые вещи. Или она в школу с удовольствием ходила? Но ходила же. Так и тут. Все постепенно, по порядку. Разве что благодаря таланту, стандартные ступени можно проходить быстрее, чем средние игроки. Но все время прыгать через три ступеньки не выйдет. Если Марта этого не поймет, она рискует вообще не добиться серьезных результатов по взрослым.
    Ссылка
    gerzaher
    online
      gerzaher, 24.05.2018 13:42
    +2
    Stanislav Matusevych, 24.05.2018 13:25
    gerzaher, 24.05.2018 13:13 Как всегда... В Мельбурне или Штутгарте никто не говорил, что Марте рано где-то там играть.... Вы хотите, чтобы Марта добилась прогресса без ошибок и провалов? А как это можно сделать, без набитых шишек? Вы хотите, чтобы Марта на неудобном покрытии обыгрывала человека в разы более опытного и приспособленного к игре на грунте? В ее то возрасте? С тотальным отсутствием опыта переламывания подобных матчей? Ну, что я могу сказать... удачи, с такими ожиданиями... Еще немного мыслей о матче:http://uatennis.blogspot.com/2018/05/kostyuk-roland-garros-qual-2.htm
    l Я говорил. И продолжаю это делать. О том, что нельзя полностью уходить от ITF, не научившись стабильно обыгрывать представительниц второй-третьей сотен. Правда, раньше эти слова встречались в штыки. Сегодня, наверно, плюсовать будут.

    Ну, с этим лично я спорить не буду. Марта и не уйдёт полностью. И квота - одна из причин. Как мне кажется, появилась какая-то эйфория от результатов, потому и было решено совершать скачок на WTA. Решение это, скорее, эмоциональное. Поступательного развития оно не принесёт... При всем таланте Марты, с корабля на бал не получится. Пахать, пахать и ещё раз пахать, причём начиная с низов...
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