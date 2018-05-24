Ролан Гаррос. Костюк не смогла преодолеть сито квалификации

Юная украинская теннисистка Марта Костюк не сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Франции. Во втором круге квалификации украинка в двух сетах уступила Мартине Тревисан (№185 WTA) из Италии.
Ролан Гаррос. 1/2 финала квалификации
Марта Костюк (Украина) – Мартина Тревисан (Италия) – 3:6, 3:6
Марта Костюк (Украина) – Мартина Тревисан (Италия) – 3:6, 3:6
Весь поединок украинка провела намного слабее, чем от нее ожидали. На грунтовых кортах Парижа преимущество Костюк в силе ударов не чувствовалось, а во всех остальных компонентах сегодня превосходила итальянка. Она грамотно разобрала стиль игры украинки и использовала все слабые стороны соперницы. Еще в матче первого круга было видно, що Марта ни физически, ни морально не готова к Ролан Гаррос, и первая более-менее сильная грунтовичка это показала.
В финале квалификации Тревисан сыграет против победительницы матча Сара Соррибес-Тормо – Грейс Мин.
Источник — Sport.ua
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Костюк надо сыграть пару итальянских ITF, дабы прощупать это покрытие. а WTA пока рано.
http://uatennis.blogspot.com/2018/05/kostyuk-roland-garros-qual-2.html
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l Я говорил. И продолжаю это делать. О том, что нельзя полностью уходить от ITF, не научившись стабильно обыгрывать представительниц второй-третьей сотен. Правда, раньше эти слова встречались в штыки. Сегодня, наверно, плюсовать будут.
l Я говорил. И продолжаю это делать. О том, что нельзя полностью уходить от ITF, не научившись стабильно обыгрывать представительниц второй-третьей сотен. Правда, раньше эти слова встречались в штыки. Сегодня, наверно, плюсовать будут.
Ну, с этим лично я спорить не буду. Марта и не уйдёт полностью. И квота - одна из причин. Как мне кажется, появилась какая-то эйфория от результатов, потому и было решено совершать скачок на WTA. Решение это, скорее, эмоциональное. Поступательного развития оно не принесёт... При всем таланте Марты, с корабля на бал не получится. Пахать, пахать и ещё раз пахать, причём начиная с низов...
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