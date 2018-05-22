Ролан Гаррос. Костюк не без проблем вышла во второй круг квалификации

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке отборочной сетки украинка в трех сетах одолела японку Эри Ходзуми.



Ролан Гаррос. 1/4 финала квалификации

Марта Костюк (Украина) – Эри Ходзуми (Япония) – 6:4, 4:6, 6:4



Практически весь поединок Марта провела очень не собрано. Были огромные проблемы на подаче, во время розыгрышей украинка часто ошибалась в простых ситуациях, чем и пользовалась японка. Что касается Ходзуми, то каких-то непреодолимых задач перед Костюк она не ставила, но старалась по максимуму возвращать мячи и отрабатывать у задней линии. В первом сете Эри даже вела с брейком после двух очень продолжительных геймов. Марте удалось собраться, выиграть 4 очка подряд и довести партию до победы.



Во втором сете японка снова повела, но на этот раз ей удалось удержать преимущество до самого конца партии. Костюк нервничала, но никак не могла настроить себя на позитивный лад. Можно лишь догадываться, что с ней сегодня было не так, но практически на 100% можно утверждать, что причины все те же, что и раньше.



В третьем сете Марта отмучилась на своих первых двух подачах, но все же повела. При счете 5:2 казалось, что победа совсем рядом, но не тут-то было. Японка взяла 2 гейма подряд, и стало как-то не по себе. К счастью, Марта наконец-то пощадила своих болельщиков и уверенно забрала гейм на подаче соперницы.



В полуфинале квалификации Костюк сыграет против Мартины Тревизан из Италии, которая в первом круге прошла представительницу Канады Франсуа Абанду.