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Ролан Гаррос. Костюк не без проблем вышла во второй круг квалификации

Юная украинская теннисистка более 2 часов сражалась с японкой Эри Ходзуми

  • 22.05.2018 15:49
  • 1333 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк вышла во второй круг квалификации Открытого чемпионата Франции. В стартовом поединке отборочной сетки украинка в трех сетах одолела японку Эри Ходзуми.

Ролан Гаррос. 1/4 финала квалификации
Марта Костюк (Украина) – Эри Ходзуми (Япония) – 6:4, 4:6, 6:4

Практически весь поединок Марта провела очень не собрано. Были огромные проблемы на подаче, во время розыгрышей украинка часто ошибалась в простых ситуациях, чем и пользовалась японка. Что касается Ходзуми, то каких-то непреодолимых задач перед Костюк она не ставила, но старалась по максимуму возвращать мячи и отрабатывать у задней линии. В первом сете Эри даже вела с брейком после двух очень продолжительных геймов. Марте удалось собраться, выиграть 4 очка подряд и довести партию до победы.

Во втором сете японка снова повела, но на этот раз ей удалось удержать преимущество до самого конца партии. Костюк нервничала, но никак не могла настроить себя на позитивный лад. Можно лишь догадываться, что с ней сегодня было не так, но практически на 100% можно утверждать, что причины все те же, что и раньше.

В третьем сете Марта отмучилась на своих первых двух подачах, но все же повела. При счете 5:2 казалось, что победа совсем рядом, но не тут-то было. Японка взяла 2 гейма подряд, и стало как-то не по себе. К счастью, Марта наконец-то пощадила своих болельщиков и уверенно забрала гейм на подаче соперницы.

В полуфинале квалификации Костюк сыграет против Мартины Тревизан из Италии, которая в первом круге прошла представительницу Канады Франсуа Абанду.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    zarhsinskiy
    online
      zarhsinskiy, 22.05.2018 15:59
    +5
    вона не так з японкою боролась як з собою...хворіє напевне.чи то "червоні дні"...
    з перемогою!!!
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    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 22.05.2018 16:00
    +4
    Так важко було як з Арруабарреною. Японка грає в схожом стилі
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 22.05.2018 16:06
    +7
    Понятно, что на уровне второй сотни Марте главным образом приходится бороться не с соперницами, а с самой собой. Но сегодня явно были еще какие-то проблемы со здоровьем. Поэтому нужно поаплодировать ей, что смогла-таки дожать японку.
    Дальше итальянка Тревизан, ничего из себя не представлющая, кроме одного момента. Она типичный грунтовик. То есть тащить будет стараться все перелетающее. С сегодняшним количеством ошибок ее можно и не обыграть. Но игра состоится, насколько я понимаю, послезавтра. Есть время немного привести здоровье и мысли в голове в порядок.
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    denvm
    online
      denvm, 22.05.2018 16:12
    +2
    З перемогою! Необхідно пройти, якнайдалі
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    gerzaher
    online
      gerzaher, 22.05.2018 16:12
    +1
    Немного подробнее о матче:

    Марта Костюк добилась сложнейшей победы на старте квалификации Ролан Гарроса - 2018.

    http://uatennis.blogspot.com/2018/05/kostyuk-roland-garros-qual-1.html
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    Віктор
    online
      Віктор, 22.05.2018 16:21
    0
    Мало кого интересует теннис. Бедным он не по карману, теннис для богачей и олигархов... А вот футбол... Купил мяч и играй во дворе...
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