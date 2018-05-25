Стаховский сыграет в основной сетке Ролан Гаррос

Украинский теннисист Сергей Стаховский, несмотря на поражение в финале квалификации, выступит в основной сетке Ролан Гаррос в качестве «lucky loser».
Cоперником украинца в первом круге станет 28-й сеяный Фелисиано Лопес из Испании.
Напомним, в основной сетке сыграет также и Александр Долгополов. Его соперник – лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль.
Добавим, что согласно правилам турниров Большого Шлема, «lucky loser» выбирается по жребию из четверых теннисистов, проигравших в финале отбора и имеющих наивысший рейтинг.
Источник — Twitter
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Типа лаки-финалист)
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