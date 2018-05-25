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Стаховский сыграет в основной сетке Ролан Гаррос

Cоперником украинца в первом круге станет испанец Фелисиано Лопес

  • 25.05.2018 19:30
  • 1028 просмотров
  • 2 комментария
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Prosperita Challenger. Сергей Стаховский
© Prosperita Challenger. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский, несмотря на поражение в финале квалификации, выступит в основной сетке Ролан Гаррос в качестве «lucky loser».
 
Cоперником украинца в первом круге станет 28-й сеяный Фелисиано Лопес из Испании.
 
Напомним, в основной сетке сыграет также и Александр Долгополов. Его соперник – лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль. 
 
Добавим, что согласно правилам турниров Большого Шлема, «lucky loser» выбирается по жребию из четверых теннисистов, проигравших в финале отбора и имеющих наивысший рейтинг.

 

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Источник — Twitter

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Комментарии
    dobbkin
    online
      dobbkin, 25.05.2018 20:11
    +5
    а низзя так, чтобы проиграть все игры, но дойти до финала Ролан Гаррос?
    Типа лаки-финалист)
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    VasilijJr Pupkin
      VasilijJr Pupkin, 25.05.2018 20:20
    +3
    Ну хоч трохи грошенят заробить, і то добре...
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