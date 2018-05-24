Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Марта КОСТЮК: «Тренируюсь по 5-6 часов в день»

15-летняя украинская теннисистка намерена завершить год в топ-100 рейтинга WTA

  • 24.05.2018 13:08
  • 798 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Еще в 2017-м году украинская теннисистка стала победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде и Открытого чемпионата США  в парном разряде среди юниорок. В апреле этого года Марта стала самой молодой теннисисткой, выигравшей матч основной сетки турнира в Штутгарте, завоевав титул первой ракетки WTA в категории U-18 и заняв 130 позицию в общем рейтинге (на сегодня  # 142).

После этого украинская теннисистка получила wild card на турнир WTA Premier Mandatory в Мадриде, став самой юной участницей за всю историю соревнований. Несмотря на вылет в первом круге, у Марты есть повод гордиться собой, так как она получила неоценимый опыт, который поможет ей завоевывать титулы на будущих турнирах.

Нам удалось пообщаться с Мартой, узнать ее планы на ближайшее будущее, немного о личной жизни и тренировках.

— Когда Вы решили заниматься теннисом и почему?
— Я начала заниматься теннисом  в 4 года. Почему? Потому, что мама была тренером, и мне нравилось то, чем она занимается. Я хотела больше времени быть с ней, и поэтому  решила также заняться теннисом, только так мы могли проводить время вместе.

— Сколько времени Вы посвящаете тренировкам?
— Тренировкам я посвящаю достаточно много времени, в среднем 5-6 часов в день. Иногда, когда я сильно устаю, бывает немного меньше,  но в основном где-то в этих пределах.

— Как у Вас получается совмещать спорт и учебу?
— Спорт и учебу совмещать очень тяжело, потому что нужно очень много тренироваться. А когда после тренировки приходишь домой, то сил что-либо делать, уже практически нет. Единственное чего хочется — это просто лечь и отдохнуть.

— Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение?
— Я считаю, что в теннисе нет такого понятия как вдохновение. Тут, скорее, присутствует желание и мотивация, слово «вдохновение» не очень подходит. Конечно, иногда мотивация пропадает, иногда устаешь сильнее обычного и работать вовсе не хочется. Мне кажется, в любой профессии бывают такие моменты, и тут важно не опустить руки.

— Какова роль экипировки?
— Роль экипировки для меня очень важна, так как это мой имидж, это то, как я выгляжу на корте. Моя экипировка должна выглядеть красиво и в то же время быть функциональной. Благодаря этому я могу поднимать свой имидж и добиваться результатов на корте.

— Каковы Ваши планы на ближайший год?
— В этом году я планирую сыграть в турнирах Большого шлема, хотелось бы пройти в основу. А в целом хочу закончить год в топ-100 рейтинга WTA.

Марта Костюк не смогла пройти квалификацию на Ролан Гаррос, уступив итальянке Мартине Тревисан. 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Volodymyr Kharchuk
    online
      Volodymyr Kharchuk, 24.05.2018 14:09
    0
    А я войбую по 10-12 годин в день. Здивуй мене
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.