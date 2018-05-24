Марта КОСТЮК: «Тренируюсь по 5-6 часов в день»

Еще в 2017-м году украинская теннисистка стала победительницей Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде и Открытого чемпионата США в парном разряде среди юниорок. В апреле этого года Марта стала самой молодой теннисисткой, выигравшей матч основной сетки турнира в Штутгарте, завоевав титул первой ракетки WTA в категории U-18 и заняв 130 позицию в общем рейтинге (на сегодня # 142).

После этого украинская теннисистка получила wild card на турнир WTA Premier Mandatory в Мадриде, став самой юной участницей за всю историю соревнований. Несмотря на вылет в первом круге, у Марты есть повод гордиться собой, так как она получила неоценимый опыт, который поможет ей завоевывать титулы на будущих турнирах.

Нам удалось пообщаться с Мартой, узнать ее планы на ближайшее будущее, немного о личной жизни и тренировках.

— Когда Вы решили заниматься теннисом и почему?

— Я начала заниматься теннисом в 4 года. Почему? Потому, что мама была тренером, и мне нравилось то, чем она занимается. Я хотела больше времени быть с ней, и поэтому решила также заняться теннисом, только так мы могли проводить время вместе.

— Сколько времени Вы посвящаете тренировкам?

— Тренировкам я посвящаю достаточно много времени, в среднем 5-6 часов в день. Иногда, когда я сильно устаю, бывает немного меньше, но в основном где-то в этих пределах.

— Как у Вас получается совмещать спорт и учебу?

— Спорт и учебу совмещать очень тяжело, потому что нужно очень много тренироваться. А когда после тренировки приходишь домой, то сил что-либо делать, уже практически нет. Единственное чего хочется — это просто лечь и отдохнуть.

— Бывают ли моменты, когда Вас покидает вдохновение?

— Я считаю, что в теннисе нет такого понятия как вдохновение. Тут, скорее, присутствует желание и мотивация, слово «вдохновение» не очень подходит. Конечно, иногда мотивация пропадает, иногда устаешь сильнее обычного и работать вовсе не хочется. Мне кажется, в любой профессии бывают такие моменты, и тут важно не опустить руки.

— Какова роль экипировки?

— Роль экипировки для меня очень важна, так как это мой имидж, это то, как я выгляжу на корте. Моя экипировка должна выглядеть красиво и в то же время быть функциональной. Благодаря этому я могу поднимать свой имидж и добиваться результатов на корте.

— Каковы Ваши планы на ближайший год?

— В этом году я планирую сыграть в турнирах Большого шлема, хотелось бы пройти в основу. А в целом хочу закончить год в топ-100 рейтинга WTA.

Марта Костюк не смогла пройти квалификацию на Ролан Гаррос, уступив итальянке Мартине Тревисан.