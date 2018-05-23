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Подозреваемый в нападении на Квитову арестован

Чешская полиция поймала злоумышленника, который в декабре 2016 года ранил теннисистку

  • 23.05.2018 21:23
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова
Чешские средства массовой информации сообщили, что полиция арестовала подозреваемого в нападении на экс-вторую ракетку мира Петру Квитову.
 
Напомним, в конце 2016 года вооруженный грабитель ворвался в квартиру теннисистки и ранил ее ножом в левую руку, которой Петра держит ракетку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 5 тысяч чешских крон и скрылся.
 
Квитовой сделали операцию, в текущем сезоне она уже выиграла 4 турнира WTA.
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Источник — Twitter

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