Подозреваемый в нападении на Квитову арестован

Чешские средства массовой информации сообщили, что полиция арестовала подозреваемого в нападении на экс-вторую ракетку мира Петру Квитову.
Напомним, в конце 2016 года вооруженный грабитель ворвался в квартиру теннисистки и ранил ее ножом в левую руку, которой Петра держит ракетку. Злоумышленник забрал из дома спортсменки 5 тысяч чешских крон и скрылся.
Квитовой сделали операцию, в текущем сезоне она уже выиграла 4 турнира WTA.
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.