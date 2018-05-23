НАДАЛЬ: «Не знаю, буду ли играть в 36-37 лет»

В начале июня Рафаэлю Надалю исполнится 32 года, однако сейчас испанец является первой ракеткой мира.

Тем не менее, Надаль не уверен, что будет выступать еще 5 лет:

«Я не знаю, буду ли играть в теннис в 36-37 лет. Сложно сказать, где я буду через пять лет. Появилось много сильных и талантливых игроков.

Смогу ли я быть первым через пять лет? Не знаю, существует большая вероятность, что через пять лет я буду лучшим в рыбалке.

Зверев, Тим и Шаповалов очень сильны сегодня. В ближайшее время могут появиться и другие, поэтому сложно предположить, что будет в будущем».