Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль вернул себе первую строчку

Победа Рафаэля Надаля на Мастерсе в Риме вернула испанца на первое место в мировом рейтинге, которое он упустил в Мадриде. Прошлогодний победитель Открытого чемпионата Италии Александр Зверев на этот раз уступил в финале, но сохранил за собой третью позицию.

Полуфиналист Марин Чилич поднялся на 1 место, обогнав Григора Димитрова. Еще один участник 1/2 финала Новак Джокович не смог защитить финал и опустился на 4 позиции (теперь он 22-й).

Рейтинг ATP

В Чемпионской гонке лидером стал Александр Зверев, но его преимущество над Федерером и Надалем минимальное.

Чемпионская гонка

Украинцы в рейтинге ATP Топ-300:

Александр Долгополов – 54 (=)

Сергей Стаховский – 129 (+1)

Илья Марченко – 272 (=)