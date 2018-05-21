Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль вернул себе первую строчку

Победа Рафаэля Надаля на Мастерсе в Риме вернула испанца на первое место в мировом рейтинге, которое он упустил в Мадриде. Прошлогодний победитель Открытого чемпионата Италии Александр Зверев на этот раз уступил в финале, но сохранил за собой третью позицию.
Полуфиналист Марин Чилич поднялся на 1 место, обогнав Григора Димитрова. Еще один участник 1/2 финала Новак Джокович не смог защитить финал и опустился на 4 позиции (теперь он 22-й).
Рейтинг ATP
В Чемпионской гонке лидером стал Александр Зверев, но его преимущество над Федерером и Надалем минимальное.
Чемпионская гонка
Украинцы в рейтинге ATP Топ-300:
Александр Долгополов – 54 (=)
Сергей Стаховский – 129 (+1)
Илья Марченко – 272 (=)
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.