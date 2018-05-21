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Рейтинг ATP. Рафаэль Надаль вернул себе первую строчку

Испанец снова обошел Роджера Федерера в мировой классификации

  • 21.05.2018 10:59
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Победа Рафаэля Надаля на Мастерсе в Риме вернула испанца на первое место в мировом рейтинге, которое он упустил в Мадриде. Прошлогодний победитель Открытого чемпионата Италии Александр Зверев на этот раз уступил в финале, но сохранил за собой третью позицию.

Полуфиналист Марин Чилич поднялся на 1 место, обогнав Григора Димитрова. Еще один участник 1/2 финала Новак Джокович не смог защитить финал и опустился на 4 позиции (теперь он 22-й).

Рейтинг ATP

В Чемпионской гонке лидером стал Александр Зверев, но его преимущество над Федерером и Надалем минимальное.

Чемпионская гонка

Украинцы в рейтинге ATP Топ-300:
Александр Долгополов – 54 (=)
Сергей Стаховский – 129 (+1)
Илья Марченко – 272 (=)

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Источник — Sport.ua

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