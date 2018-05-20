Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Риме.
В финальном матче Надаль обыграл немца Александра Зверева. Для победы Надалю понадобились три сета: 6/1, 1/6, 6/3. Матч длился 2 часа 6 минут.
Это 78-й титул в карьере Надаля и третий по ходу нынешнего сезона.
Источник — Sport.ua
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