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Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Риме

В финальном поединке испанский теннисист обыграл Александра Зверева

  • 20.05.2018 20:29
  • 1171 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Риме.

В финальном матче Надаль обыграл немца Александра Зверева. Для победы Надалю понадобились три сета: 6/1, 1/6, 6/3. Матч длился 2 часа 6 минут.

Это 78-й титул в карьере Надаля и третий по ходу нынешнего сезона.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 20.05.2018 21:17
    0
    Якби не дощ-Рафа би не виграв і я виграв би 1400,але дощ при 3-1 в третьому сеті на користь німця все зіпсував..хоч на чемпі України штуку з 20 підняв
    Ссылка
    garri2008
    online
      garri2008, 20.05.2018 21:27
    0
    Вадім Рубік, 20.05.2018 21:17
    Якби не дощ-Рафа би не виграв і я виграв би 1400,але дощ при 3-1 в третьому сеті на користь німця все зіпсував..хоч на чемпі України штуку з 20 підняв
    Паузы в игре, связанные с дождем - это неотъемлемая часть тенниса.
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