Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Симона ХАЛЕП: «Ко всем турнирам нужно относится одинаково»

Первая ракетка мира сравнивает турниры «Большого шлема» с обычными соревнованиями

  • 23.05.2018 03:48
  • 119 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп
Румынка Симона Халеп считает что ко всем турнирам WTA нужно относится одинаково серьезно.
 
«Конечно, турниры «Большого шлема» отличаются от обычных соревнований. Это самые крупные старты, у них большая история, очень много зрителей. Между матчами всегда есть день отдыха. Тем не менее, нужно стараться относиться к ним одинаково. Это приходит с опытом. Думаю, чем дольше ты играешь, тем больше привыкаешь к «Шлемам» и можешь воспринимать их так же, как другие турниры», — приводит слова Халеп New York Times.
 
Напомним до Ролан Гаррос Симона Халеп во второй раз уступила украинке Элине Свитолиной в финале турнира в Риме.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — New York Times

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.