Симона ХАЛЕП: «Ко всем турнирам нужно относится одинаково»

Румынка Симона Халеп считает что ко всем турнирам WTA нужно относится одинаково серьезно.
«Конечно, турниры «Большого шлема» отличаются от обычных соревнований. Это самые крупные старты, у них большая история, очень много зрителей. Между матчами всегда есть день отдыха. Тем не менее, нужно стараться относиться к ним одинаково. Это приходит с опытом. Думаю, чем дольше ты играешь, тем больше привыкаешь к «Шлемам» и можешь воспринимать их так же, как другие турниры», — приводит слова Халеп New York Times.
Напомним до Ролан Гаррос Симона Халеп во второй раз уступила украинке Элине Свитолиной в финале турнира в Риме.
Источник — New York Times
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.