Симона ХАЛЕП: «Ко всем турнирам нужно относится одинаково»

Румынка Симона Халеп считает что ко всем турнирам WTA нужно относится одинаково серьезно.

«Конечно, турниры «Большого шлема» отличаются от обычных соревнований. Это самые крупные старты, у них большая история, очень много зрителей. Между матчами всегда есть день отдыха. Тем не менее, нужно стараться относиться к ним одинаково. Это приходит с опытом. Думаю, чем дольше ты играешь, тем больше привыкаешь к «Шлемам» и можешь воспринимать их так же, как другие турниры», — приводит слова Халеп New York Times.