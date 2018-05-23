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СВИТОЛИНА: «На Ролан Гаррос надеюсь получить удовольствие от игры»

Украинская теннисистка в хорошем настроении готовится к Открытому чемпионату Франции

  • 23.05.2018 01:06
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Четвертая ракетка мира Элина Свитолина, которая ни разу не проходила на турнирах «Большого шлема» дальше четвертьфинала, поделилась ожиданиями от выступления в Париже.
 
«До старта «Ролан Гаррос» ещё немало времени. Я постараюсь идти по турниру матч за матчем, что очень важно. На турнирах «Большого шлема» всегда непросто. Посмотрим, как всё пойдёт. Но я в любом случае надеюсь приехать в Париж на подъёме после Рима и получить удовольствие от выступления там», — приводит слова Свитолиной New York Times.
 
«Сначала ей нужно добраться до полуфинала, а там посмотрим, как всё пойдёт», — добавил тренер Свитолиной, Эндрю Беттлес.
 
Напомним Элина Свитолина во второй раз подряд выиграла турнир в Риме.
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Источник — New York Times

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