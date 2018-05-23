СВИТОЛИНА: «На Ролан Гаррос надеюсь получить удовольствие от игры»

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина , которая ни разу не проходила на турнирах «Большого шлема» дальше четвертьфинала, поделилась ожиданиями от выступления в Париже.

«До старта «Ролан Гаррос» ещё немало времени. Я постараюсь идти по турниру матч за матчем, что очень важно. На турнирах «Большого шлема» всегда непросто. Посмотрим, как всё пойдёт. Но я в любом случае надеюсь приехать в Париж на подъёме после Рима и получить удовольствие от выступления там», — приводит слова Свитолиной New York Times.

«Сначала ей нужно добраться до полуфинала, а там посмотрим, как всё пойдёт», — добавил тренер Свитолиной, Эндрю Беттлес.