Страсбург. Надежда Киченок вышла в полуфинал парного турнира

Третьи сеяные украинка Надежда Киченок и представительница Австрилии Анастасия Родионова одержали победу в 1/4 финала над парой Жаклин Адина Кристиан / София Кенин: 6:3, 5:7, 10:7. Матч продолжался чуть более полутора часов, Киченок и Родионова выполнили пять брейков и проиграли четыре гейма на своей подаче.

На решающем тайбрейке Надежда и Анастасия записали в свой актив три мини-брейка, упустив два своих розыгрыша.