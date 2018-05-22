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Страсбург. Надежда Киченок вышла в полуфинал парного турнира

Украинская теннисистка продолжает борьбу за титул во Франции

  • 22.05.2018 17:30
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок
Третьи сеяные украинка Надежда Киченок и представительница Австрилии Анастасия Родионова одержали победу в 1/4 финала над парой Жаклин Адина Кристиан / София Кенин: 6:3, 5:7, 10:7. Матч продолжался чуть более полутора часов, Киченок и Родионова выполнили пять брейков и проиграли четыре гейма на своей подаче.
 
На решающем тайбрейке Надежда и Анастасия записали в свой актив три мини-брейка, упустив два своих розыгрыша.
 
Напомним, ранее Надежда Киченок зачехлила ракетку в Риме.
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Источник — Большой теннис Украины

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