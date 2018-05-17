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Рим. Надежда Киченок зачехлила ракетку

Украинская теннисистка в дуэте с австралийкой Родионовой проигарла паре Габриэла Дабровски/Ифань Сюй

  • 17.05.2018 16:20
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок

Во втором раунде парного разряда Открытого чемпионата Италии по теннису Надежда Киченок вместе с австралийкой Анастасией Родионовой проиграла четвертым сеяным канадско-китайской паре Габриэла Дабровски / Ифань Сюй.

Рим. Второй раунд парного разряда
Надежда Киченок / Анастасия Родионова – Габриэла Дабровски / Ифань Сюй – 4:6, 3:6.

В следующем раунде канадско-китайский дуэт сразится с парой Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд.

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Источник — Sport.ua

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