Рим. Надежда Киченок зачехлила ракетку

Во втором раунде парного разряда Открытого чемпионата Италии по теннису Надежда Киченок вместе с австралийкой Анастасией Родионовой проиграла четвертым сеяным канадско-китайской паре Габриэла Дабровски / Ифань Сюй.
Рим. Второй раунд парного разряда
Надежда Киченок / Анастасия Родионова – Габриэла Дабровски / Ифань Сюй – 4:6, 3:6.
В следующем раунде канадско-китайский дуэт сразится с парой Ракель Атаво / Анна-Лена Грёнефельд.
Источник — Sport.ua
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