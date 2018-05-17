Рим. Надежда Киченок зачехлила ракетку

17:02 — Informozavr2011

Семикратный РАХИТ!Тебе лучше вазелин прикупить, а то у тебя по ночам работы прибавилось!

17:02 — belish

Ох лол, что то семерахита понесло - пусть говорит правду. Шахтер нищить гегемонию динамы. В этом ...

16:59 — Informozavr2011

Дура! А что ты не вспоминаешь Луцк? Как ШЛАК испугался болел Волыни и просил матч перенеси в друг...

16:57 — semirahit

один 50летний девственник уже тут подписи ставит

16:55 — semirahit

эти киевские долбоящеры достали всех уже своим нытьем, высеры только от динамовских в последнее в...