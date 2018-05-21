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Давид ФЕРРЕР: «Теперь у меня еще больше мотивации»

Испанский теннисит Давид Феррер – о своих планах на будущее

  • 21.05.2018 18:46
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Getty Images. Давид Феррер
© Getty Images. Давид Феррер

В начале мая Давид Феррер стал отцом, и это обстоятельство, а также спад в результатах в последние годы, заставили испанца задуматься о завершении карьеры:

«Возвращаться непросто. Когда я стал отцом, меня переполняли новые эмоции. Я почувствовал, что мне не хватает энергии для игры в теннис. Я был опустошён. Но я понимаю и признаю это, теперь я должен сосредоточиться на подготовке к следующим турнирам на грунтовом покрытии.

Это турнир в Женеве и Ролан Гаррос. Когда ты был дома, у тебя родился первый ребёнок, ты проводил всё время с семьёй, а теперь тебе нужно вновь ехать на турниры по теннису, чувствуешь себя необычно.

Сейчас я ощущаю странные чувства: мне вновь надо соревноваться и путешествовать. Я знал, что появление сына изменит мою жизнь. Это действительно невероятно. Но если говорить о теннисе, то цена велика, ты меньше спишь, тебя переполняют чувства, конечно, это отвлекает.

Но теперь, став отцом, у меня будет ещё больше мотивации для игры. Я не ставлю себе цели, я наслаждаюсь игрой в теннис, всё хорошо. Я хочу и дальше конкурировать с соперниками, играть на больших турнирах. Как только я лишусь возможности играть с лучшими, решу, как поступить дальше.

Ближайшие два месяца – самые ответственные, в это время года я обычно набираю больше всего очков. Посмотрим, какие у меня буду результаты. Если не сложится, то задумаюсь, как поступать дальше».

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Источник — Tennis World USA

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