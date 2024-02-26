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ATP
26 февраля 2024, 16:25 | Обновлено 26 февраля 2024, 16:29
388
0

Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы

Давид уверен, что это переходный период

26 февраля 2024, 16:25 | Обновлено 26 февраля 2024, 16:29
388
0
Феррер рассказал, почему Алькарас перестал выигрывать титулы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Известный испанский Давид Феррер поддержал соотечественника Карлоса Алькараса, который на старте нового сезона проиграл 3 из 9 матчей.

«Он вторая ракетка мира, нельзя требовать от 20-летнего игрока постоянных побед.

Последние полтора года Карлос играл на высочайшем уровне, выиграл два турнира Grand Slam, Мастерс. И давление постепенно растет: в первое время оно не такое сильное, потому что ты только начинаешь. Сейчас у Карлоса переходный год, и вполне логично, что давления будет больше, потому что ему нужно поддерживать уровень.

Невозможно выигрывать все, я не помню, чтобы Рафа, Роджер или Джокович выигрывали все в этом возрасте. У них тоже случались непростые ситуации, и это эволюция, взросление. Они разные игроки, и Карлос еще напишет историю. Не знаю, на каком уровне, но в Испании он будет на втором месте в истории нашего спорта.

Он умный, сознательный и прогрессирующий, поэтому я считаю его особенным игроком, как Рафа, Роджер или Новак», – сказал Давид.

Алькарас не выигрывал титулов после победы на Уимблдоне-2023.

Отметим, что Феррер завершил карьеру в 2019 году.

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Давид Феррер Карлос Алькарас (теннисист)
Источник France24
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