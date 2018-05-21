Шарапова нацелена выиграть турнир Большого Шлема

Возвращение Марии Шараповой в теннис после 15-месячной дисквалификации получается непростым. Однако, по слоам тренера россиянки Томаса Хогстедта, Шарапова по-прежнему нацелена на большие достижения:

«Она – невероятный человек, с которым очень здорово работать. Мы очень хорошо ладим, мы работали вместе, когда она была первой и второй ракеткой мира. Я рад, что теперь мы снова сотрудничаем. Цель – выиграть турнир Большого шлема.

Целью является не только успешное выступление на Ролан Гаррос, но и на Уимблдоне и открытом чемпионате США по теннису. Шарапова показала, что возвращается на свой уровень, она этому очень рада. Конечно, успехи придают уверенность в собственных силах».