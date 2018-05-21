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Шарапова нацелена выиграть турнир Большого Шлема

Тренер россиянки Томас Хогстедт рассказал о целях экс-первой ракетки мира

  • 21.05.2018 18:06
  • 392 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Возвращение Марии Шараповой в теннис после 15-месячной дисквалификации получается непростым. Однако, по слоам тренера россиянки Томаса Хогстедта, Шарапова по-прежнему нацелена на большие достижения:

«Она – невероятный человек, с которым очень здорово работать. Мы очень хорошо ладим, мы работали вместе, когда она была первой и второй ракеткой мира. Я рад, что теперь мы снова сотрудничаем. Цель – выиграть турнир Большого шлема.

Целью является не только успешное выступление на Ролан Гаррос, но и на Уимблдоне и открытом чемпионате США по теннису. Шарапова показала, что возвращается на свой уровень, она этому очень рада. Конечно, успехи придают уверенность в собственных силах».

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Источник — Tennis World USA

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Комментарии
    Григорий Барковский
    online
      Григорий Барковский, 21.05.2018 18:22
    +2
    Пусть стонет и кричит как целка правдопродобно, тогда может и выиграет соску.
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