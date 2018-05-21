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НАДАЛЬ: «Турнир в Риме очень важен, это не подготовка к Ролан Гаррос»

Испанский теннисист доволен своей победой на турнире в Риме

  • 21.05.2018 14:35
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу в финале турнира в Риме против немца Александра Зверева (6:1, 1:6, 6:1).
 
«Когда матч остановился, я не думал, что это может мне помочь. После паузы телу нужно вновь разогреться, сложно начинать всё с начала. Остановка посредине игры никогда не идёт на пользу, я не люблю такого. Но в итоге она сказалась положительно на моей игре. Я поговорил в паузе со своим тренером, мы проанализировали происходящее и решили, как нужно действовать дальше.
 
Турнир в Риме я не рассматриваю в качестве подготовки к «Ролан Гаррос». Турниры в Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме не являются подготовительными, они сами по себе очень важны. Теннис не ограничивается лишь турнирами «Большого шлема», игроки прекрасно понимают это.
 
Победа в Риме для меня очень важна. Сейчас я счастлив, что чувствую себя конкурентоспособным каждую неделю. Я не выигрывал в Риме уже очень давно, теперь я могу вновь порадоваться», — цитирует Надаля El Espanol.
 
Напомним, после победы в Риме Надаль снова стал первой ракеткой мира.
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