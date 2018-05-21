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Элина СВИТОЛИНА: «Довольна, что весь турнир играла на высоком уровне»

Украинская теннисистка довольна своей формой

  • 21.05.2018 12:33
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Элина Свитолина после победы над румынкой Симоной Халеп в финале турнира в Риме рассказала о том, как провела весь турнир.
 
«Перед матчем с Халеп я думала о том, что сделала в финале турнира в Дубае. Я всё ещё получаю опыт. Это особенная победа для меня. Я очень довольна своим выступлением на этой неделе. Я не могла желать более удачной игры.
 
Я очень мощно начала турнир, победив Мартич, с которой у меня возникли трудности на прошлогоднем «Ролан Гаррос». Я понимала, что матч будет непростым. Затем была игра с Касаткиной и 0:6 в первом сете. Поначалу мне было нелегко, но я смогла вернуться в игру. Я постаралась найти свой теннис. В итоге всё получилось удачно, и я смогла спасти тот матч в упорной борьбе. Я довольна тем, что всю неделю показывала игру высокого уровня», — цитирует Свитолину WTA Insider.
 
Напомним, Свитолина сохранила четвертое место в рейтинге WTA. 
 
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Источник — WTA Insider

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