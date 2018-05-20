КОСТЮК: «Коли показуєш високі результати, дуже важко не зазнаватися»

15-річна українска тенісистка Марта Костюк стала героїнею передачі «Олімпійські Історії».



Юна українка спробувала себе в ролі журналістки та ведучої, а також розповіла кілька цікавих історій з життя.



«Вже півроку як я перейшла з юніорського Туру до дорослого і за цей час встигла виграти один дорослий турнір (60-тисячний в Австралії).



Переходити з юніорів в дорослі досить важко. Існує обмеження змагань для тенісисток, які не досягли 18 років. Це дуже високий тиск на спортсменку, адже ти повинен гарно виступати не тільки на звичайних змаганнях, а й на турнірах високої категорії, щоб займати високі місця в рейтингу.



Також складно не зазнаватися, коли ти показуєш високі результати. Потрібно мати біля себе команду, яка буде направляти в правильне русло. Для того, щоб стати успішною тенісисткою, потрібно, щоб склалися дуже багато факторів», – сказала Костюк.

Нагадаємо, Марта прийме участь у кваліфікації Ролан Гарросу.