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КОСТЮК: «Коли показуєш високі результати, дуже важко не зазнаватися»

Юна українска тенісистка – про складний шлях до успіху

  • 20.05.2018 12:24
  • 444 просмотров
  • 1 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

15-річна українска тенісистка Марта Костюк стала героїнею передачі «Олімпійські Історії».

Юна українка спробувала себе в ролі журналістки та ведучої, а також розповіла кілька цікавих історій з життя.

«Вже півроку як я перейшла з юніорського Туру до дорослого і за цей час встигла виграти один дорослий турнір (60-тисячний в Австралії).

Переходити з юніорів в дорослі досить важко. Існує обмеження змагань для тенісисток, які не досягли 18 років. Це дуже високий тиск на спортсменку, адже ти повинен гарно виступати не тільки на звичайних змаганнях, а й на турнірах високої категорії, щоб займати високі місця в рейтингу.

Також складно не зазнаватися, коли ти показуєш високі результати. Потрібно мати біля себе команду, яка буде направляти в правильне русло. Для того, щоб стати успішною тенісисткою, потрібно, щоб склалися дуже багато факторів», – сказала Костюк.

Нагадаємо, Марта прийме участь у кваліфікації Ролан Гарросу.

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Источник — НОК Украины

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 20.05.2018 12:43
    0
    Марті спасибі за позитив.

    Про першу подачу просто хохма
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