Ролан Гаррос. Костюк, Ястремская и Калинина выступят в квалификации

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Представители Вереса не посетили совещание перед игрой с Шахтером 13:38 — pron1969 Сьогодні оприділиться поносно-діарейний чемпіон. Мля. Такого смїху ще не було в цьому убого-ущерб...

Петро ПОРОШЕНКО: «Ломаченко, ти — мега крутий!» 13:37 — Brian10 Шахтёр и Порошенко никак между собой не связаны. Я лишь выразил констатацию фактов. И не один я т...

Игроки Вереса думают о расторжении контрактов с клубом 13:37 — mastter77 главное, что самый "честный" канал Футбол оказался вовремя в нужном месте!!!

Владлен ЮРЧЕНКО: «Я постараюсь доказать свою истину» 13:36 — александр ковтун в чем правда??? в получании денег и не хотении играть?

УПЛ отказала Вересу в переносе матча с Шахтером 13:34 — Вадим Васильевич обосраный шахтер и его обосранное чемпионство-----ффу

Ломаченко победил Линареса нокаутом 13:34 — d3volta Прикольная фраза...не тримає удари в печінку....за последние лет 10 точно ничего тупее не читал..... 13:25 — kot_sumy Выдерживать удары в печень? Ты вообще думаешь, что ты несешь? Уймись, не неси бред в теме, от пон...