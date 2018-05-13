Ролан Гаррос. Костюк, Ястремская и Калинина выступят в квалификации

Три украинские теннисистки выступят в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В предварительном раунде Roland Garros Украину представят Марта Костюк, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
Напомним, что в основной сетке выступая четыре украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Катерина Козлова и Катерина Бондаренко.
Второй по счету турнир серии Grand Slam в сезоне пройдет с 21 мая по 10 июня (основная сетка стартует с 27 мая).
Список участниц квалификационного раунда здесь.
Источник — Sport.ua
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